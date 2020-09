Erlend Loe: Dette er filmen folk med tenåringsbarn bør se akkurat nå

Hvis du ikke betaler for produktet, så er du produktet

Erlend Loe

22. sep. 2020 07:30 Sist oppdatert 7 minutter siden

Ikke et vondt ord om hundrevis av timer med for eksempel Disney+. Det er til og med faktisk ganske koselig når baby Yoda dukker opp. Men Jeff Orlowskis dokumentar Det sosiale dilemmaet på Netflix er filmen folk med tenåringsbarn bør sette av tid til å se akkurat nå. Med ungdommene sine.

Selv ble jeg gjort oppmerksom på den av et ungt familiemedlem. Vedkommende mente jeg absolutt måtte se den, og at det hastet. Han tilføyde at filmen hadde fått ham til å slette facebookprofilen sin. Fra nå av måtte jeg kontakte ham på SMS.