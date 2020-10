Nytt album: Bruce Springsteen hyller det beste han vet: The E Street Band

USA koker av opptøyer, politikk og Trump. Bruce Springsteen bruker tiden på å feire rocken, fansen og bandet.

Nå nettopp

Det er denne høsten Bruce Springsteen (71) burde gitt ut en låt som «American Skin (41 Shots)». Sangen om Amadou Diallo som ble skutt og drept av fire politimenn i New York i 1999. Eventuelt noe som finanskrise-kommentaren «Death to My Hometown», eller en «Born in the U.S.A.» som tolkes som den protestsangen den egentlig er.

Men Springsteen slipper sitt 20. studioalbum Letter To You og bruker timen med musikk til å feire det beste han vet om. Rocken. The E Street Band. Og fansen. Valget er ofte vellykket, men tidvis også litt utdatert.