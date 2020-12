Veteranen Lance Henriksen skinner i sitt livs rolle

Viggo Mortensen både regisserer og spiller i smertefullt drama om en far og en sønn.

Kjetil Lismoen

24 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Falling På kino. Regi: Viggo Mortensen. Med: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Sverrir Gudnason, Laura Linney, David Cronenberg. Drama. Danmark / UK / Canada. Aldersgrense 12 år Vis mer

Hva gjør du når din far, som er en smålig og voldelig einstøing, blir rammet av demens på sine eldre dager? Du har ennå ikke tatt det endelige oppgjøret med ham. Nå som hukommelsen svinner, er det nesten for sent.

Dette smertefulle dilemmaet ligger til grunn for Viggo Mortensens sensitive skildring av en sønn som trodde han hadde sluppet unna sin fars demoner.