TV4-profilen bryter stillheten: Sier han kjenner seg jaget og har rømt fra Sverige

5. oktober publiserte The New York Times de første avsløringene om at produsenten Harvey Weinstein, en av Hollywoods mektigste menn, har voldtatt og trakassert en rekke kvinner.

Etter avsløringene har flere millioner brukt emneknaggen #metoo for å dele sine egne historier og vise sin støtte til de som er utsatt for overgrep. Det har igjen gjort at flere historier kommer frem.

Nå begynner også mer håndfaste konsekvenser å komme frem. Harvey Weinstein har for eksempel blitt kastet ut av Oscar-akademiet.