– I dagens operaproduksjoner handler det om å gi alt. Hvis du sier nei til noe, vil ikke regissørene jobbe med deg. De vil ha folk som er villig til å gjøre alt, sier den tidligere operasolisten Dan Kempson til Aftenposten.

Han mener det er på tide at bransjen tar et oppgjør med det han kaller en «epidemi av seksuell trakassering og overgrep».

Ifølge en undersøkelse fra Telemarksforskning i 2010 er seksuell trakassering langt mer utbredt blant skuespillere enn ellers i befolkningen. En av forklaringene som trekkes frem, er en arbeidskultur med mye intimitet og uklare grenser.

Fakta: Dette er saken Tidligere denne måneden skrev The New York Times at Hollywood-produsenten Harvey Weinstein har inngått forlik med flere kvinner som beskyldte ham for seksuell trakassering. Flere kjente skuespillere har senere stått frem og fortalt om overgrep og trakassering. Mange har vist støtte og fortalt sine historier under emneknaggen #metoo (jeg også) i sosiale medier. Det har ført til nye anklager mot enkeltpersoner og beskrivelser av dårlig arbeidsmiljø, blant annet i mediebransjen.

Etter at anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein ble kjent, har mange delt historier om seksuelle krenkelser under emneknaggen #metoo.

Konsekvensene av #metoo: En rekke svenske mediebedrifter har satt i gang interne undersøkelser.

Vanskeligere for menn å bli tatt på alvor

– Jeg var klar over at det skjedde i Hollywood, men ikke i operaen, sier Dan Kempson.

Chris Macke

Han har vært profesjonell operasanger i mer enn ti år. På CV-en har han blant annet en Grammy-nominasjon for beste operainnspilling. Nå forteller han om sine erfaringer som homofil mann i operabransjen.

I en artikkel i nettmagasinet Medium skriver han blant annet om upassende berøringer under bordet og meldinger med penis-bilder fra folk med makt i bransjen.

– Du kan se på det som enkelthendelser og si til deg selv at den som trakasserte, gjorde en feil. Du føler at du må unngå dem og unngå situasjonen. Først mye senere innser du at dersom de gjør dette mot deg, så gjør de det også mot andre – sikkert også verre ting.

– Sjefer som sier at de ikke vet om det, følger ganske enkelt ikke med, sier han.

Liv Ullmann sier hun aldri selv har vært utsatt for seksuell trakassering : – Det er ingen hemmelighet at mange menn har forlangt noe

Tillitsvalgt: – Skjer også i Norge

– Dette er et problem i vår bransje også, det kan jeg garantere, sier Henrik Engelsviken, som er fersk tillitsvalgt for solistene i Den Norske Opera og ballett.

Ingen har meldt fra om trakassering i Operaen i det året han har vært tillitsvalgt.

– Det er ingen indikasjoner på at noe slikt skjer på operaen, men mange saker som kommer frem nå, har jo skjedd tilbake i tid.

Den Norske Opera & Ballett

– Jeg vet om flere kvinnelige kolleger som første har fått en rolle, for så å miste den igjen idet regissøren forstår at de ikke er interessert i å ha sex, sier Engelsviken.

Han forteller om en fryktkultur i det internasjonale miljøet, der sangerne er redde for å tråkke feil slik at de ikke får flere roller.

– Å gå ut med en sånn historie betyr at du er ferdig som sanger, det er nesten helt sikkert. Veldig mange tør ikke å melde fra, fordi regissører, dirigenter og agenter kjenner hverandre. Én telefonsamtale er nok, så er du ute, sier Engelsviken.

Han har tidligere kritisert det han kaller en «bruk- og kast»-kultur med mange midlertidig ansatte. En sterk gruppe fast ansatte kan bidra til å gjøre det tryggere å melde fra, mener han.

– Tenkte at jeg ikke har opplevd noe sånt

Solist Eli Kristin Hanssveen i Den Norske Opera kjenner seg igjen i det Kempson forteller.

Den Norske Opera & Ballett

– Han skriver godt om grunnene til at det er blitt sånn. I operaen er det veldig tette relasjoner, vi er en stor familie, og det er vanskelig å snakke om hvordan det er «i Norge». Folk er jo rundt og synger overalt.

Hun forteller at operasangere ofte opplever flere former for trakassering, alt fra å bli skjelt ut foran resten av ensemblet til seksuelle tilnærmelser.

– Vi må være veldig åpne, du kysser på alle, du tar på alle. Det kan være vanskelig å sette grenser. Jeg har vært ganske flink til å skyve ting unna på en vennlig, men bestemt måte. Før tenkte jeg at jeg har ikke opplevd noe sånt, men det er klart at man har jo opplevd både det ene og det andre. Noe greier du å le vekk, mens andre ting stikker dypere, sier Hanssveen.

Flere av kollegene har skrevet #metoo i sosiale medier, men hun tror mange er redde for å fortelle åpent.

Oppfordrer til å dele

Heller ikke på operascenen greier alle å skille mellom det profesjonelle og det private, ifølge Dan Kempson.

– Det er sprøtt av flere grunner. Om du er seksuell når du opptrer, betyr ikke det at du ikke også kan være et offer. Mange tror også at bare fordi du er villig til å gjøre alt på scenen, som å rulle i gjørme og blod, gjør du hva som helst utenfor scenen.

Han oppfordrer med lignende opplevelser til å fortelle om det.

– Folk har vært stille lenge. De er redde for å ikke få støtte. Er det noe de to siste ukene har vist, er det at problemet er så stort og utbredt. Selv om du er den første som sier noe, vil du få støtte fra kollegene dine, og jeg håper virkelig at du også vil få støtte fra sjefene dine, sier Kempson.