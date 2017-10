Danser seg ut av kvinnekroppens skjønnhet og skjørhet

Kvinnelighet er ikke et nytt tema for Ingun Bjørnsgaard. Gjennom 25 år med sitt Ingun Bjørnsgaard Prosjekt har hun stadig vendt tilbake til ulike kvinneskikkelser, litterære og mytiske, samt forholdet mellom maskulin og feminin identitet.

I jubileumsforestillingen Notes on Frailty handler det om kvinnekroppen i seg selv, og de belastede kategoriene skjønnhet og skjørhet. En pre-performance trekker også linjene tilbake til flere av Bjørnsgaards tidligere verk, blant annet den prisbelønte Sleeping Beauty (1994) og Sjøen (2010).

Det er sånt som kan få hissige debattanter til å avskrive utspillet som «feminist-sutring» – men Ingun Bjørnsgaards abstrakte formspråk, prøvende uttrykk og blanding av det klassiske og det moderne, åpner for mange tolkninger. Det gjør Notes on Frailty mer til en utforskning av kollektive og individuelle muligheter enn et bastant innlegg i en tidvis polarisert samfunnsdebatt.

Fakta: Notes on Frailty Danseforestilling av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt Urfremføring i Bærum Kulturhus 19. oktober 2017 Dansere: Marianne Haugli, Ida Wigdel, Guro Nagelhus Schia, Catharina Vehre Gresslien Musikk: Christian Wallumrød Forestillingen var en del av CODA-festivalen.

Trener publikums blikk

Forestillingen drives av fire kvinnelige dansere som veksler mellom individuell og kollektiv aktivitet, mellom selvstendig og interagerende bevegelse. Scenerommet ser ut som et venterom, med plastbenker på hver sin side, bleke, lysende plater i taket. Midten er et åpent gulv der danserne må la seg bli sett på – av oss og av hverandre.

I et slags kontrollrom fylt av elektronisk musikkutstyr sitter komponist Christian Wallumrød, inkludert i scenebildet som musikerne ofte er hos Bjørnsgaard. Kontrasten mellom Wallumrøds klare rolle og dansernes usikkerhet er påfallende.

Under et slør av 50-tallsestetikk veksler danserne mellom tre hovedkategorier av bevegelse: En «feminin» bevegelse, nøye kalkulert i et forsøk på å kontrollere blikket som faller på henne. En utbrytende bevegelse, som irritert forsøker å riste av seg den rammen som settes av dette blikket. Og en fri bevegelse, der dansernes egne uttrykk og handlinger som kommer til syne.

Uklare skillelinjer mellom disse kategoriene gjør at uttrykket unngår å bli klisjé, og trener oss i å analysere vårt eget blikk: Når ser vi på henne som «kvinne»? Når ser vi på henne som et fritt, handlende vesen?

Motsetninger og kompleksitet

Stykket har ingen klar handling, men drives likevel av en stram dramatisk utvikling. Kvinnene står noen ganger alene, noen ganger sammen, og noen ganger i komisk konkurranse med hverandre. Vendepunktet kommer når Catharina Vehre Gresslien tar til å synge en hjerteskjærende kjærlighetssang inni Wallumrøds kontrollboks. Det er underlig vakkert, og følges opp av Guro Nagelhus Schia som balanserer ustøtt på høye hæler.

Resultatet er en lavmælt, humoristisk og undersøkende forestilling som er fylt av motsetninger og kompleksitet. Sånt kan oppleves forvirrende, men viser også at Ingun Bjørnsgaard, på tross av sin etablerte posisjon, fortsatt er mest interessert i å stille spørsmål og være på leting. Ofte kan det være mer interessant enn klare svar.