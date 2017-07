Ingrid Bolsø Berdal og resten av Westworld-skuespillerne i gang med sesong 2

På sin Instagram-konto har skuespiller Ingrid Bolsø Berdal fra Inderøy i Nord-Trøndelag postet flere bilder fra helgens Comic-Con-messe i San Diego, der hun og flere andre skuespillerkolleger fra HBO-suksessen «Westworld» møtte fansen.

San Diego Comic-Con International er en messe viet tegneserier og annen populærkultur, og regnes som verdens største i sitt slag med 130.000 besøkende hvert år.

Bolsø Berdal spiller den nådeløse roboten Armistice i det kritikerroste, futuristiske HBO-dramaet. Serien handler om en western-fornøyelsespark fullt av roboter som ser ut som ekte mennesker, dit folk kan reise for å leve ut sine fantasier – tilsynelatende uten konsekvenser.

Under Comic-Con deltok skuespillerne i paneler, og de signerte autografer for fans.

«Happy Westworld faces after Comic-Con autograph signing», skriver Bolsø Berdal under Instagram-bildet, en selfie som også inkluderer Westworld-kolleger som Ed Harris, Evan Rachel Wood, Shannon Woodward, Rodrigo Santoro og Angela Sarafyan.

Fersk trailer for sesong 2

Innspillingen av sesong to har nettopp startet, og skal etter planen sendes i løpet av 2018.

Ifølge NME er innspillingen godt i gang i Utah, og det forventes at det skal vare til april 2018.

Det er gode grunner til at det tar så lang tid – her er det snakk om en enorm serieverden som skal skapes. Første sesong ble avsluttet sent i 2016, og allerede kort tid etter gikk programsjef i HBO, Casey Bloys, ut og sa til Entertainment Weekly at de ikke forventet å bli ferdige før i 2018.

– Jeg mistenker 2018 på grunn av størrelsen på verdenen og arbeidet som ligger i å filme serien, sa Bloys til Entertainment Weekly.

HBO slapp for to dager siden den første traileren for den nye sesongen:

Den blodige traileren, satt til Sammy Davis Jr’s «I’ve gotta be me», viser at robotenes opprør er godt i gang i Westworld, uten å avsløre for mange detaljer.

Ed Harris, som spiller Man in Black i serien, avslører at heller ikke skuespillerne vet hva som kommer til å skje i serien og kan bli forvirret over hvor handlingen tar veien.

– Selv om du ikke skjønner hva som foregår, så har det egentlig ikke noe å si. Du trenger bare å følge med på hva som skjer med figuren din fra scene til scene, sa han til Entertainment Weekly under helgens arrangement.

Seriens skapere kunne også avsløre at vi får se en større del av fornøyelsespark-universet i sesong to.

Kontrakt for seks sesonger

Tidligere denne måneden ble det kjent at serien er nominert til hele 22 Emmy-priser.

For rollen som Armistice har Bolsø Berdal kontrakt med HBO for seks sesonger, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange sesonger som vil bli laget.