Cecilie Enger

Pust for meg

Gyldendal

Livet er en kaosfabrikk. Om man et øyeblikk kjenner seg ovenpå og trygg, kan man være sikker på at trøbbel befinner seg rett rundt hjørnet. Misforståelser, et skjevt blikk, en tvetydig replikk – alle inngår vi i sammenhenger der vi sårer og blir såret, ofte uten at det var uvilje eller en ond tanke bak. To såpass ulike forfattere som Carl Frode Tiller og Dag Johan Haugerud skriver strålende om akkurat det.

Hverdagssårene kan de fleste av oss leve mer eller mindre godt med, men hva om vi påfører andre virkelig stor smerte? Kan man for eksempel forsone seg med å ha forårsaket et annet menneskes død, om det aldri så mye var en ulykke?

I Cecilie Engers nye roman, hennes første etter den selvbiografiske kjempesuksessen Mors gaver (2013), er den seksti år gamle anestesilegen Carla Ruud på vei i bil for å besøke moren sin. Med seg har hun Synne, en ung teaterinstruktør. På det glatte vinterføret kjører Carla ut i en sving, og i løpet av få minutter er dødsulykken et faktum. Til tross for all sin ekspertise klarer ikke den erfarne legen å redde livet til Synne.

Tidløse spørsmål

Utgangspunktet for Pust for meg er med andre ord eviggyldige spørsmål om skyld og skam, straff og soning og lidelsens mening. Den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij, som blant annet skrev Forbrytelse og straff (1866) og Brødrene Karamasov (1879–80), er da også en helt sentral referanse for Enger.

Man skulle kanskje ikke tro at det var mulig å få så mye nytt ut av slike klassiske og velbrukte temaer. Engers bok oppleves likevel som frisk, ja, nesten uventet original. Bortsett fra Ian McEwans nydelige Atonement (2001) kommer jeg ikke på så mange andre samtidsromaner som kretser så tett og konsekvent rundt den marerittaktige erfaringen av å ha påført andre ubotelig smerte.

Hos Enger får denne erfaringen en ekstra omdreining i og med hovedpersonens yrke. Anestesilegen er jo hun som skal lindre smerte og puste for pasienten (i dyp narkose blir respirasjonen svekket). For Carla kan livet umulig fortsette som før, og i en dempet, behersket stil skildrer teksten forsøket hennes på å finne et nytt fotfeste.

Ikke helt de samme kvalitetene som forgjengeren

Det skjer blant annet gjennom å takke ja til tilbudet om å skrive en populærvitenskapelig bok om smerte og anestesi. Den slags grep må sies å være nokså forslitt, men utdragene fra Carlas bok, som vi i flere partier får direkte tilgang til, er ansporende lesning. Slik åpner romanen opp for flere innganger til en dypt interessant tematikk, og den gjør det på en velsmidd, gjennomkomponert måte.

Iblant blir riktignok Enger vel tung på labben, som når hun i en dialog kommer med omstendelige referanser til faglitteratur.

Men Pust for meg er, i likhet med Mors gaver, også en bok om forholdet mellom mor og datter, om avhengighet og løsrivelse, om ønsket om å holde fast. Og selv om årets roman ikke helt har de samme kvalitetene som den foregående – det var mer som sto på spill for Enger da hun skrev om sin egen mor – klarer den på sitt stillferdige vis å vekke leseren til noen nye refleksjoner om den smerten som hører livet til.

Anmeldt av Anne Merethe K. Prinos