Antonsen er kunstnerisk leder for innlandets egen musikkfestival, som starter fredag kveld. Nytt er det også at dronning Sonja er blitt høy beskytter.

– Hører du meg? Jeg beklager; jeg har en litt dårlig telefon.

Sarah Johannessen / NTB SCANPIX

– Kjære Ole Edvard Antonsen. Avisen The Times er kjent for å være nokså nøktern. At dens «Trompet-Gud» rekker å ringe, er sannelig stas i seg selv.

– Nå må jeg le. Sånne uttrykk er ikke noe jeg tenker på, akkurat. Det er dere mediefolk som finner på dem. Nei, det eneste jeg er opptatt av, er at betegnelsen kun ble brukt positivt. Anmeldelsen kom etter en konsert med London Symphony Orchestra, der vi spilte et samtidsmusikkverk av James MacMillan. Så skjedde det noe morsomt.

– Så å si i høyere sfærer?

– I forbindelse med MacMillans 50-årsjubileum, ble jeg invitert til Edinburgh-festivalen i slutten av måneden. Denne gang skal komponisten dirigere selv. Verket er noe av det vanskeligste jeg noengang har spilt. Det er blitt en del øving i sommer, for å si det sånn.

– Før vi snakker om Elverum-festspillene: Den kunstneriske leder har bookingagenter på tre kontinenter. Hvor ofte er du i Norge, i grunnen?

– Litt oftere enn før. De siste 30 årene har jeg hatt rundt 250 reisedøgn i året. 70–80 prosent var i utlandet. Nå ligger fordelingen på rundt 50–50. Etter at jeg for fem år siden fylte 50 år, tok jeg et valg: Først og fremst takker jeg ja til oppgaver som er morsomme.

– Oslo-Filharmonien. Ole Paus. Ungdomssymfonikerne. Internasjonalt anerkjente Bach-tolkere. CC Cowboys. For eksempel. Festspill-programmet kan virke mildt sagt sprikende?

– Jeg vil heller si kontrastfylt, og kontraster er jeg veldig glad i. Noen kritikere mener sikker at jeg har så bredt perspektiv at jeg ikke kan stå for noe. Etter mitt syn er det tvert imot: Går du 100 prosent inn i helt ulike sjangre, og kun satser på kvalitet, får du best grep. Hvor store festspillene er blitt internasjonalt, er veldig underkommunisert her i landet: Fremtredende artister ivrer faktisk etter å delta.

– I 1974 ble Elverum-festspillene etablert rundt de da nydannede Ungdomssymfonikerne. Helt kort: Hva har festivalen betydd, så langt?

– Også der har vi en nasjonal kommunikasjonsoppgave. Betydningen for rekrutteringen til det profesjonelle musikkmiljøet, for eksempel, ser ut til å være mer kjent i utlandet enn i Norge. Fra og med i år har vi fått dronningen som høy beskytter. Den æren betyr veldig mye i seg selv. Vet du forresten hva som har vært mest omtalt i innlandet de siste årene?

– Innlandet?

– Festpillene dekker syv-åtte kommune. I praksis er de blitt en stor kulturfest for hele innlandet, ja. I dette området har stupetårnet på Hamar fått mest oppmerksomhet. Og mest negativ oppmerksomhet. I fjor initierte jeg en morgenkonsert i tårnet på Mjøsa. Over 1000 mennesker møtte opp. Neste lørdag, klokken 05, skal Bugge Wesseltoft opptre på dette spektakulære stedet.

– Unnskyld. Det er vel tårnets skandalepris-lapp, på 23,5 millioner kroner, som i beste fall er spektakulær?

– Hele området er virkelig vakkert, skjønner du. Musikken, naturen, den fantastisk utsikten skaper en helt spesiell totalopplevelse, akkurat idet solen står opp. Min visjon er at festspillene skal tiltrekke seg publikum fra enda flere leire. Rytmisk musikk fra et stupetårn passer perfekt!

