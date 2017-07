Sitter du med Skams etterfølger i magen kan du få 25.000 kroner for det i høst

– Grunnen til at vi fokuserer på lavbudsjett, er at vi vil lage flere serier og få opp en underskog av rimelige serier som er eksperimentelle og kan lages raskt, sier Jan Ødegårdstuen i Innovasjon Drama i NRK, som også sitter i redaksjonsgruppen for NRK Drama under Nordiske Seriedager.

Fakta: Fakta: Nordiske seriedager Nordiske seriedager er festival og konferanse som går over to dager. Nordiske TV-serier er, som navnet tilsier, i fokus. I år foregår festivalen i Oslo, og festivalområdet er på Vulkan. Datoen er 20. og 21. september. Nordiske Seriedager ble arrangert for første gang høsten 2016, og er et samarbeid mellom Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt. Kilde: Nordiske seriedager

Konkurransen ble også arrangert i fjor. Da kom det frem mange gode ideer, og Ødegårdstuen husker dagen med glede. Vinneren fikk 25.000 kroner fra Dramatikerforbundet, samt et møte med dramasjefene i både NRK og TV2.

Premien er den samme i år.

NRK valgte å ikke gå videre med fjorårets vinner den gang, men er åpne for nye serier i år.

Det er også TV2 og dramasjef Christopher Haug. De gikk heller ikke videre med noen av fjorårets prosjekter.

– Sånn er det bare. En viktig del av dette er også hvor realistisk det er å gjennomføre. Jeg krysser fingrene for noe nytt og spennende, helst noe jeg ikke visste at jeg ønsket meg.

Både NRK og TV2 er ute etter serier som kan lages billig.

– Vi snakker om minuttpriser for ferdig innspilt drama, og du kan si at alt under 40.000 kroner pr. minutt er lavbudsjett, sier Ødegårdstuen.

Til sammenligning kostet Nobel, én av tidenes dyreste norske TV-serier, 68 millioner kroner å lage totalt. Det gir en minuttpris på rett under 193.000 kroner.

Skam kostet NRK 10 millioner kroner tilsammen for to sesonger, ifølge Dagbladet. Det blir akkurat i overkant av 16.000 kr i minuttet.

Et halvt minutt med TV

Premien på 25.000 kroner vil altså holde til å lage omtrent et halvt minutt med lavbudsjettdrama etter Ødegårdstuens standard.

Det kan høres knapt ut, men pengene er ikke tiltenkt den direkte produksjonen av TV. Dette er penger som går til forfatterne som skal skrive og utvikle prosjektet videre.

– For en forfatter er jo 25.000 kroner litt penger, du sitter jo ofte på pulten alene.

I tillegg til pitchekonkurransen er en god del av deltagerne med i en workshop med utviklere fra NRK og TV2.

Av disse kommer ti stykker videre for å pitche på scenen.

– Først og fremst er det en unik mulighet til å vise frem prosjektet sitt, sier Ødegårdstuen og legger til at representanter fra blant andre SVT, DR og HBO Nordic var i salen i fjor.

Ingar Storfjell

Leter ikke etter det nye Skam

Selv om man kan lese mellom linjene at en ny kjempesuksess som Skam er på ønskelisten, avviser Jan Ødegårdstuen at det er målet for NRK.

– Det neste Skam blir laget av P3 helt uavhengig av denne konkurransen, men NRK isolert sett prøver jo å lære av Skam, for de har gjort alt ganske raskt og rimelig.

TV2 leter heller ikke etter en Skam-klone.

– Men å fange publikum på den måten, er jo jobben min hele tiden. Det vil jeg definitivt se etter også på Nordiske Seriedager, sier Haug i TV2.

Handler ikke om å kutte kostnader

En god lavbudsjettserie handler gjerne om den gode ideen, ikke bare om de billige løsningene, forklarer Ødegårdstuen.

Da dreier det seg om fokuserte historier som utspiller seg på få steder, på kort tid og med få skuespillere.

– Det er ikke de store nasjonale eposene vi sannsynligvis snakker om her, sier Ødegårdstuen.

Han trekker frem Blair Witch Project, skrekkfilmen fra 1999. Den filmen hadde et budsjett på 60.000 dollar og spilte inn over 248 millioner dollar på verdensbasis – et helt greit utbytte.

Etter dagens verdier er det rett over to milliarder kroner.

– Det er først og fremst noe så enkelt og så vanskelig som en god historie. Man må også vise at man klarer å spre dette utover flere episoder, sier Haug i TV2 om hva som skal til for å komme gjennom.

Nordiske seriedager arrangeres 20. og 21. september, og arrangeres av Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.