Nekrolog: Egil Monn-Iversen (1928 - 2017)

Med Egil Monn-Iversens død er en av landets store kulturpersonligheter gått ut av tiden. Han hadde et utall roller i kunst, kultur- og underholdningslivet, og tilsvarende mange yrkesbetegnelser. Men spurte man hva han egentlig var, svarte han ydmykt: «Jeg er musiker.»

Egil Monn-Iversen ble født i Oslo i 1928, og tok både musikk- og økonomiutdannelse, begge deler ble viktige i hans mangfoldige kunstneriske og administrative virksomhet.

Jazzen lå i bunnen av det hele, men det økonomiske, påtvunget ham av faren, skulle både vise seg som god ballast i produsentrollen, og fordi den påtenkte kirkeorganistkarrieren ble ødelagt av et uheldig fall som ødela en albu.

Fire år gammel dirigerte Monn-Iversen gatemusikanter med en pinne i bakgården i Pilestredet.

Faren, som var formann i Norges Sangerlag, tok ofte sønnen med på korprøve, og Egil spilte også for korene. Slik fikk han innsikt i hvordan kormusikk fungerer, noe som viste seg uvurderlig da han opprettet The Monn-Keys – opprinnelig Nora Brockstedt, Fredrik Conradi, Sølvi Wang, Per Asplin og Oddvar Sanne – og skrev for dem fra 1948.

De var alle musikere, alle hadde jazzbakgrunn – Egils kone, Sølvi Wang, var også klassisk klaverutdannet – og uten det fundamentet kunne de aldri maktet å synge så tette og utspekulerte arrangementer. De ble enormt populære, ikke bare som plateartister, men på scenen, i film og senere i TV.

Enorm arbeidskapasitet

Monn-Iversen hadde en enestående arbeidskapasitet. Det ble sagt at han i løpet av én dag kunne utføre det andre brukte tre dager på. Forklaringen skal ha vært at han lå én dag foran alle andre. Det måtte han for å kunne fylle alle sine roller, blant annet som komponist, kapellmester, arrangør, orkestrator, filmprodusent, musikksjef, talentfinner, programskaper og idégiver.

Kanskje lot det seg også gjøre fordi han var avholdsmann, en familiearv. Han elsket mat med alkohol, som flamberte desserter, men aldri i glass, og han ville ikke ha noe å gjøre med musikere som drakk i arbeidstiden. Hva folk gjorde på fritiden, var deres egen sak. I en periode ordinerte legen en daglig slurk cognac. Egil tok den fra skje, som tran, med forferdelige grimaser.

Før han var fylt 25, var Monn-Iversen direktør på Chat Noir og plateselskapsdirektør med over 200 ansatte. Han drev musikkforlag og impresariobyrå.

Fra 1964 var han musikkonsulent i NRK-TV med alt det medførte av Melodi Grand Prix-opplegg, Spellemannsprisen, Lommeoperetter, musikk til TV-serier – dramaer som Rød snø og Vestavind, komedier (tenk Fleksnes-signaturen!) – og show-programmer som fremdeles fenger.

Privatteatrets far

Etter nærmere tyve år som musikkansvarlig ved Det Norske Teatret, la han i 1983 grunnsteinen til privat musikkteaterdrift i Norge med A Chorus Line i Chateau Neuf.

Monn-Iversen var den første uavhengige filmprodusenten i landet, og han skrev musikk til over 60 filmer, 30 av dem egenproduserte. For musikken til Line fikk han Kritikerprisen. Til Elskere, Wenche Myhres filmdebut, ville han ha symfoniorkester, men kassen var tom og han skrev en liten melodi som Arne Bendiksen spilte inn gratis på gitar. Denne lille melodien er noe av det mest rørende han har skrevet. Gjennom alt dette var han dessuten i 15 år styreformann ved Den Norske Opera under fem forskjellige kulturministre – og en av de beste DNO har hatt. Han tok også ansvar for å lydfeste den norske klassiske musikkarven gjennom Kulturrådets Klassikerserie.

Monn-Iversen sa nei til to maktposisjoner i sitt liv: stillingen som operasjef, og som underholdningssjef i TV. Spurte man hvorfor, var svaret: «Jeg er musiker!» Han ble kalt «Gudfaren», en tittel han mislikte. På spørsmål om han likte å ha så mye makt, svarte han at det ikke handlet om makt, men om påvirkning. Han hadde stor påvirkning, og fikk noen fiender.

Teatermusikeren

For omtrent 50 år siden, da det ble for mye selv for Egil Monn-Iversen, gikk han i opplag på et hotell under navnet Solveig Fjell, også hans alias som tekstforfatter. Solveig Fjell sto bak flere «redselsfulle sangtekster», med hans egne ord.

Da han kom på rett kjøl igjen, kappet han alle fortøyninger til sine private næringer, og la løst til kai på statens lønnsregulativ.

«Jeg måtte finne tilbake til meg selv, til musikeren. Det er musiker jeg er.»

Alle de administrative oppgavene overlot han på intuisjon til håndplukkede kjenninger fra jazzmiljøet – Einar Schanke, Totto Johannessen, Jørg-Fr. Ellertsen, Gunnar Eide. Til de senere produksjonsselskapene Thalia AS og Proscenium AS, overlot han stafettpinnen til Bjørn Heiseldal og Fred Olav Johannessen, begge med sterke posisjoner i dagens teater- og teaterforlagsverden.

I 1963 kom Egil Monn-Iversen til Det Norske Teatret på Finn Ludts invitasjon, og ble noen år senere «musikalsk rådgjevar».

Gjennom flere tiår sto det «Musikkansvarlig: Egil Monn-Iversen» i ni av ti teaterprogrammer, ikke bare ved de forskjelligste norske scenene, men i Sverige og Danmark også.

Han gjorde Det Norske til et av Europas ledende musikalteatre. Gjennom 60- og 70-årene kjørte teatret på amerikanske suksessmusikaler i elegant nynorsk tapning, ofte med Sølvi Wang og Lasse Kolstad i hovedrollene.

Monn-Iversen bygget opp et musikalkyndig ensemble, det ble opprettet faste stillinger for musikere og dansere, og noe av det han var mest glad for å ha bidratt til, var pensjonsordning for danserne.

Komponisten

Da de amerikanske kildene tørket ut, skrev Monn-Iversen sine norske musikkspill med Harald Tusberg som tekstforfatter, og mest lysende er Ungen (1973) og Bør Børson jr. (1972). Begge ble filmet.

Han var også svært bevisst på å bestille teatermusikk av norske komponister, og på å dyrke frem talentene i orkestergraven. Slik bidro han til å klekke ut en generasjon kapellmestere og musikere med en spesiell følelse for teater.

Monn-Iversen var helt klar på at i musikaler eller opera står musikken i første rekke, mens teksten er viktigst i taleteatrets musikalske innslag.

Like fullt var han svært stolt av sin stilmusikk for taleteatret. «Kan man bare nok musikk- og instrumenthistorie, faller alt på plass av seg selv,» sa han, og brukte ofte teknikken med å skrive i den aktuelle tidens tonespråk – det være seg japansk, sagatid, elizabethansk, barokk, futuristisk eller absurd komisk musikk. Elementer av folkemusikk og jazz lå i nesten alt han skrev, og han elsket å skrive «dumme melodier» som ble tatt på alvor og endte i Ønskekonserten.

Practial joker

Monn-Iversens største blemme var som platedirektør å refusere Elvis Presley, den nest største å ta engangshonorar fremfor royalty for arrangementene til en rekke Thorbjørn Egner-sanger. Begge deler kostet ham millioner, men ingen hadde mer humor på dette enn ham selv. Latteren hans var helt spesiell. Stor og morsom!

De som bare kjente hans alvorlige oppsyn som kapellmester, kunne tro at han var en humørløs surpomp. Han såkalte «steinansikt» kom svært godt med i rekken av «Kunden har alltid rett»-programmer i fjernsynets barndom (kroneksemplet er vel den lille bilen som tok 300 liter bensin). Når han kom inn i teatret, slo pulsen litt fortere hos alle. Han kunne se seg rundt, si noe sånt som «hytter og hus», og forsvinne. Resten av arbeidsdagen for de medvirkende, gikk med til desperat søk etter meningen. Neste dag slo det inn: «hytter og hus, men ingen borge.» Hvor var Runar Borge?

Drømmen om morrada’n

Egil Monn-Iversen – eller bare Iversen, som han het i miljøet – var myteomspunnen i hele spekteret fra diktator til vennlig menneske. Det som er hevet over tvil er at uten Iversen ville norsk musikkliv vært uendelig mye fattigere. Glemt blir han aldri – om ikke annet så fordi han var mesterpennen bak perler som «Drømmen om morrada’n» og «Vise for gærne jinter.»

Noen syntes han tok alle jobbene. Grunnen til at han fikk dem, var at han var den beste.

MONA LEVIN