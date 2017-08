1 2 3 4 5 6

Den varsomme vokalen til Daniel Kvammen, sårbarheten som gir den ekstra kvaliteten i låtene hans, kunne nesten tenkes for spak for Amfiet en Øya-ettermiddag.

Men Kvammen starter konserten med grenseløs energi. Med en musikalsk gigantisk versjon av «Ingenmannsland» drar han frem en rockestjernepersona, og fyller parken med sterk vokal – nesten litt for mye til at den balanseres godt med lydbildet.

Noe ujevn vokalprestasjon

En svartkledd Kvammen kontrasterer det hvitkledde syvmanns bandet, som matcher scenen. Han har jobbet hardt mot å komme på Øyas største scene, sier han – og det er ingen tvil om at Øyafestivalen fortjener en som han.

På scenen er han verdens blideste mann, rørt av kjærlighet. Det mangler ikke på vilje og energi heller i andrelåten, «Rykte si», men vokalprestasjonen er noe ujevn. Det er først i «Karmafaen», der vokalen er hviskende og bæres av fint gitarspill at det rører litt i følelsene.

Har ikke det engasjerte publikumet han fortjener

Med debutalbumet «Fremad i alle retningar» fra 2015 ga Kvammen oss en ny, ung og håpefull artist. En som skrev seg inn i norsk pophistorie som en av de få som bruker dialekten som et effektivt element. Albumet var fylt med refleksjoner og historier om å vokse opp i Bygde-Norge. Med universelle tema om utenforskap og ensomhet.

Han har videreført den poetiske tilnærmingen til låtskriving i det nye albumet, «Vektlaus». Psykedeliske effekter og blinkende hvitt lys bygger opp under låtene. Kvammen har dessverre ikke det engasjerte publikumet han fortjener, for det er kun glimtvis han klarer å dra dem inn i sin egen eufori.

Småprat blant publikum

Foruten musikken er det kjærligheten han kjemper for, får vi proklamert – kjærlighet også for dem som er annerledes. Den føles fra hans side, og fra publikums side idet de catchy melodilinjene i «Du fortenar ein som meg» fyller parken.

Han unnskylder seg når han drar oss inn i mørket, med «Me to var ikkje lagd for denna verden». Den ville nok fungert bedre i et mørkt lokale, for her oppstår det småprat i publikum.

Da går det bedre med «Me dansar ikkje for moro skyld», der han får dansing fremst i rekkene – og det er ingen selvfølge.