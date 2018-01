Kunsthøyskolen: – Uforbeholden unnskyldning til varslerne

Fredag gikk fristen ut for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til å gi et svar til Kunnskapsdepartementet (KD) om hvordan de vil håndtere varslene om seksuell trakassering.

I svaret gir KHiO varslerne en uforbeholden unnskyldning, og skoleledelsen understreker at den ser svært alvorlig på sakene det er opplyst om.

– Vi har hatt kontakt med varslerne, og de er fornøyd med opplegget som KHiO har laget for videre håndtering av saken. Det er jeg glad for, skriver ekspedisjonssjef Toril Johansson i KD i en e-post.

Nå tar KHiO over håndteringen av saken videre, men KD vil fortsatt ha tett kontakt med skolen i prosessen.

Rektor: – Vi utelukker ingenting

– Nå er det viktigste å skape et helhetsbilde av selve varslingssaken, sier rektor Jørn Mortensen om veien videre ved KHiO.

Det er for tidlig å si noe om KHiO vil gå til anmeldelse av saken, men Mortensen utelukker ingenting.

– Men en av grunnene til at vi henter inn advokat Anne Marie Dues ekspertise, er nettopp for å vurdere det.

I det originale brevet fra KD er det omtalt varsler om én lærer, men nå sier Mortensen at varslene gjelder to lærere. Han vil ikke si noe om hvilke miljø eller linjer det er snakk om.

– Vi har ikke ønsket å bidra til noe identifisering av miljø. Det er også av respekt for varslerne.

KHiO har hyret inn advokat Anne Marie Due som bistand i undersøkelsen. Hun skal fungere som mellomledd mellom skolen og varslernes kontaktperson. Slik vernes varslernes anonymitet.

– Bistanden består i å håndtere varslingssaken samt gjøre en gjennomgang av hva som har skjedd tidligere, sier Due til Aftenposten.

– Representerer du studentene?

– Nei, jeg er engasjert av Kunsthøyskolen og skal bistå i håndteringen av saken, sier Due.

I brevet fra Kunnskapsdepartementet (KD), datert 22. desember, sto det at departementet hadde fått flere opplysninger om seksuell trakassering knyttet til én person ved skolen. I brevet, som Aftenposten har fått innsyn i, står det også at tidligere ledelse ved KHiO skal ha blitt varslet – uten at det fikk konsekvenser for vedkommende.

Departementet så svært alvorlig på saken og ga KHiO frist til fredag 12. januar med å gi et svar. Det forventes at KHiO vurderer politianmeldelse.

Aftenposten dokumenterte tidligere denne uken at det er varslet om flere lærere enn den ene som først var omtalt.

Ifølge rektor Jørn Mortensen har det vært fem varsler og fem disiplinærsaker siden han tok over stillingen i 2015.

KD: Viktigst at varslerne blir hørt

Til nå har KD fungert som mellomledd mellom varslerne og Kunsthøyskolen. Det viktigste for KD har vært at varslerne blir hørt, skriver Johansson, og målet er at KHiO skulle lage «et system for videre behandling av sakene som trygger varslernes anonymitet».

