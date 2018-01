De mannlige tv-ankrene tjente langt mer enn sine kvinnelige kolleger. Nå går de med på «betydelige» lønnskutt

Seks av de best betalte mannlige TV-profilene til BBC har gått med på å få lønnen kuttet. Det melder BBC i helgen.

Debatten om likelønn i den britiske allmennkringkasteren har rast det siste halve året, etter at kanalen i sommer ble tvunget til å offentliggjøre en liste over sine best betalte profiler.

Det viste seg at 96 av de ansatte i BBC i snitt har en årslønn på 1,5 millioner kroner mer enn den britiske statsministeren.

To tredjedeler av de 96 personene på listen er menn. Flere av dem tjener mer enn kvinner med tilsvarende arbeidsoppgaver, ifølge Reuters.

Vil tjene «enormt mye mindre»

Nå har altså seks av profilene gått med på betydelige lønnskutt.

Den best betalte av stjernene som nå kutter lønnen, er Radio 2-programlederen Jeremy Vine. Han tjente i fjor et sted mellom 700.000 og 750.000 pund, altså mellom 7,6 og 8,2 millioner kroner.

Også John Humphreys, som blant annet leder Today-programmet på Radio 4, sier at han kommer til å tjene «enormt mye mindre» enn de 600.000 pundene – rundt 5,6 millioner – som han tjente i fjor.

Han ville hverken bekrefte eller avkrefte påstander om at lønnen blir halvert, men sier lønnskuttet «virket rettferdig».

– I gode, gamle dager hadde BBC fryktelig mye penger. Det har de ikke lenger. Jeg tjente mye penger og da er det riktig av meg å kutte lønnen, sier han til BBC.

Også i Norge skaper medietoppenes lønninger debatt: Disse ti Schibsted-toppene tjente 68 millioner kroner – mens mediehusene kuttet ansatte

Gikk i protest mot lønnsforskjeller

Lønnskuttene til de mannlige stjernene kommer som en konkret respons på et åpent brev 42 kvinnelige BBC-programledere skrev til ledelsen i sommer, der de ba sjefene i kringkastingsgiganten gjøre noe med lønnsgapet umiddelbart. Målet om å oppnå likelønn innen 2020 er ikke godt nok, mente de.

Lønnsstriden kulminerte i begynnelsen av januar, da BBCs Kina-redaktør Carrie Gracie gikk av i protest mot det hun mener er manglende tiltak for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Carrie Gracie har jobbet i BBC i 30 år. I en melding på sin egen nettside skrev hun at hun ikke lenger kan gjøre en jobb på høyt nivå samtidig som hun må kjempe med sjefene sine om likelønn.

Dominic Lipinski, TT/NTB scanpix

– Løser ikke problemet

Ifølge Gracie tjener to av BBCs fire internasjonale redaktører, begge menn, minst 50 prosent mer enn de to andre, som er kvinner.

Gracie skal onsdag snakke til en komité i det britiske parlamentet, som skal diskutere hvilke skritt BBC tar for å lukke lønnsgapet.

– Det er beundringsverdig at disse BBC-profilene vil vise solidaritet med sine kvinnelige kolleger ved å akseptere lønnskutt, men det løser ikke det underliggende problemet med lønnsforskjeller som Gracie og andre har tatt opp, sier Damian Collins, som leder komiteen for kultur, sport og medier.

Selv om menn er overrepresentert på listen over selskapets best betalte, viser BBCs egen rapport om likelønn at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn generelt er på 9,3 prosent, mens landsgjennomsnittet ligger på 18 prosent.

dette tjente norske medieprofiler