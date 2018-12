Ferske tall for perioden januar-november 2018 viser at Deichman har hatt et samlet utlån på 1.485.019 eksemplarer av alle typer medier. Det er en økning på 81.792 sammenlignet med året før.

Det ble utlånt 1,1 million rene papirbøker, 85.000 flere enn året før.