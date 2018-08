Prosjektet «A House to Die In», som er et samarbeid mellom arkitektfirmaet Snøhetta, Selvaag Bolig og kunstneren Bjarne Melgaard, blir dermed ikke reist på tomten like ved Edvard Munchs atelier.

Helt siden samtidskunstner Bjarne Melgaard og Snøhetta lanserte prosjektet i 2011, har det såkalte «dødshuset» vært omstridt. Melgaard har ønsket å bygge det om lag ti meter høye kunstverket på Kikutkollen, ikke langt fra Edvard Munchs gamle atelier på Ekely.