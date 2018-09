De sjarmerende singlene har dukket opp stadig flere steder og trioen opplever en voksende respekt blant fans av småmelankolsk gitarmusikk.

De siste par årene har de vært å se på det som kryper og går av festivalscener. Ikke verst med tanke på at de for kort siden gikk på videregående med en karriere først og fremst basert i håp og drømmer. På sitt debutalbum viser de at de har fortjent oppmerksomheten.