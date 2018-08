Det er mye å glede seg til på kunstfronten i høst. Aftenposten guider deg til noen av høydepunktene:

Henie Onstad Kunstsenter fyller 50 år i høst og markerer det både med innvielse av verket Hymn of Life av Yayoi Kusama og med jubileumsutstillingen Turn and Face the Strange – 50 års levende kunst. Her vises blant annet det kjente sitron-motivet av franske Henri Matisse.