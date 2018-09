For fire år siden kom Thea Hjelmelands forrige album, Solar Plexus. Et album jeg ga en sekser og fremdeles tenker på som et av dette tiårets sterkeste norske. Bakgrunnen for låtene var sterkt personlig, og platen endte opp med å vinne en Spellemannspris.

Så, hvordan følger man opp et så genuint album preget av reell sorg?