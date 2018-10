Klaus Mäkelä er i dag første gjestedirigent for Sveriges Radios Orkester, kunstnerisk leder for Turku Music Festival og kunstnerisk tilknyttet Tapiola Sinfonietta. De siste par sesongene har han debutert med orkestre over hele verden.

Mäkelä er 24 år når han tar over sjefdirigentrollen for nasjonalorkesteret i Oslo om to år, men har likevel en «enestående modenhet», melder Oslo-Filharmonien (OFO) i en pressemelding.

Han etterfølger dagens sjefdirigent for OFO, Vasily Petrenko.

– Unik energi mellom oss

– Da jeg møtte orkesteret var det fra første stund en følelse av unik energi mellom oss, sier Mäkelä i pressemeldingen.

Han dirigerte orkesteret 16.mai i år med musikk av Grieg, Sibelius og Svendsen på programmet.

– Jeg følte meg hjemme og ble svært entusiastisk med tanke på de musikalske mulighetene vi kan utforske sammen. Jeg gleder meg veldig til å skape og dele musikken vår med publikum både hjemme i Oslo, i Norge og på turné.

Administrerende direktør i Oslo-Filharmonien, Ingrid Røynesdal, kommenterer ansettelsen slik:

– Klaus Mäkelä er imponerende – på alle måter. Han er i ferd med å etablere det vi er sikre på kommer til å bli en enestående internasjonal karriere. Vi i Oslo-Filharmonien er derfor veldig glade for å knytte ham til oss tidlig i hans karriere.

Heikki Tuuli

Starter med Beethoven

Det norske publikumet kan oppleve Klaus Mäkelä dirigere Oslo-Filharmonien i Beethovens 9. symfoni fredag 4. januar 2019.

Oslo-Filharmonien og Klaus Mäkelä har i første omgang undertegnet en treårskontrakt fra 1. august 2020.

Den russiske sjefdirigenten Vasily Petrenko skal lede orkesteret de neste to årene og gjennom 100-årsjubileumssesongen 2019/20, før han avslutter i Oslo i juli 2020. Petrenko har da vært sjefdirigent i syv år.