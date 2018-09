Den futuristiske looken med det fargerike romskipet som ble en del av Electric Light Orchestras estetikk, virker nå selvsagt sjarmerende retro.

Når Jeff Lynne vekker ELO til live på scenen, henter han frem motivet på omslaget til Out of the Blue (1977) albumet som gav bandet hans virkelig kommersiell suksess.