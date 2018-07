– Det tar lang tid å produsere et verk. Jeg har is i magen og planlegger for 2020, men vet ikke om vi kan turnere etterpå, sier Ina Christel Johannessen, kunstnerisk leder for danseensemblet Zero Visibity Corp.

De mottar såkalt basisfinansiering fra Kulturrådet til og med 2020. Ordningen skulle sikre mer forutsigbarhet for etablerte scenekunstnere i Norge, og ble opprettet i 2007 for å unngå at Jo Strømgren Kompani skulle gi seg.