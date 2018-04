Netflix inntar Europa for alvor i år: – Vi er på utkikk etter innhold som settes pris på lokalt

At det regner i Skandinavia, er ikke noe nytt. Teamet bak den første danske Netflix-serien, The Rain, benytter været til å lage dystopiske skrekkscenarioer som henter inspirasjon fra både 10 Cloverfield Lane og 28 Days Later.

– Dette er første gangen vi har fått mulighet til å lage denne typen serier. Vi lager ikke så mange sjangerfilmer eller serier av denne typen i Danmark. Det var spennende for oss å lage en serie på en litt annen måte enn vi er vant til, sier serieskaper Jannik Tai Mosholt under Netflix’ store lanseringsevent i Roma, som foregår denne uken.

Dødelig virus i regnvannet

The Rain starter med en real regnskur. Problemet er at regnvannet inneholder et svært dødelig virus. Det er med andre ord et klassisk fremtidsscenario, og serien følger et søskenpar som blir reddet ved at de blir sperret inne i en mystisk bunker.

Serien har première 4. mai. Hovedrollen spilles av Alba August, som ble presentert som Shooting Star under filmfestivalen i Berlin tidligere i år. August har spilt i mange filmer, men sier at hun ikke er vant til å spille i TV-serier.

– Det som gjør det annerledes fra film, er at det tar så mye lengre tid. Når du gjør en film, tar det fem–seks uker, så er jobben gjort. Nå var vi på innspilling i over seks intense måneder. Det er krevende, forteller August.

Serieskaper Mosholt forteller at det å ha Netflix som samarbeidspartner, har vært en annerledes opplevelse enn det han har hatt erfaringer med i Danmark.

– I Danmark har vi vanligvis en lang periode med søknadsprosesser og finansiering før vi i det hele tatt kan starte. Fra starten med Netflix følte jeg at vi fikk mye tillit og støtte, at det var opp til oss å lage den beste serien vi kunne. Det er en bedre prosess enn å strande i production hell, sier han.

Satser på Europa

Med serier som The Crown, Narcos, spanske Las chicas del cable og La casa de papel har Netflix vist at den mener alvor med sin satsing på serier utenfor USA og engelsktalende land.

– Europa er et stort satsingsområde for oss. 55 av titlene vi nå har i produksjon, er europeiske. Vi er på utkikk etter innhold som settes pris på lokalt, men som samtidig har et globalt markedspotensial, sier Erik Barmack, Netflix’ sjef for internasjonale produksjoner.

Barmack trekker frem en fransk science fiction-serie kalt Osmosis, tysk gangsterkrim i Dogs of Berlin, den jordanske fantasyserien Jinn, en TV-serie basert på det populære dataspillet The Witcher og den tyrkiske superheltserien The Protector.

– Det er første gang vi eksperimenterer med denne typen sjanger i Tyrkia, sier skuespiller Çagatay Ulusoy.

Han spiller en tilsynelatende uskyldig antikkhandler som finner ut at han stammer fra en lang rekke overnaturlige beskyttere av byen Istanbul. Selvsagt truer mørke og farlige demoniske krefter.

– Drama og romanser lager vi mye av, men en superhelt i eventyrsjangeren er noe helt nytt, sier han videre.

Fra «House of Cards» til «1983»

Polen får også sin første Netflix-produksjon i år. Det er ingen nybegynner som står bak spionserien 1983. Mor og datter-teamet Agnieszka Holland og Kasia Adamik er to av navnene.

Netflix

Holland vant i fjor Sølvbjørnen i Berlin for filmen Pokot (Jaktsesong), men hun har også lang erfaring fra serieuniverset. Hun har regissert mange episoder av både House of Cards og Treme.

– 1983 befinner seg på en måte mellom sjangre, sier Holland, som sier at serien overrasket henne.

Datteren Kasia Adamik er helt enig:

– Den tar en gammel og velbrukt sjanger, spionsjangeren, og snur alt på hodet. Historien er på mange måter typisk, men den utvikler seg atypisk.

Netflix

Mor og datter har samarbeidet på en rekke filmer, og Adamik er nå vant til at det er moren som stikker av med alle de komfortable scenene som skal gjøre innendørs.

– Jeg ender stort sett opp med alle scenene som skal filmes ute i kulden, på toppen av et fjell eller i et kaldt vann, ler hun.

1983 er satt til et Polen som Sovjet aldri forlot. De to regissørene er usikre på om utviklingen som skjer i Polen i dag er mindre skremmende enn det som vises i serien.

– Jeg lurer på om jeg har profetiske evner. House of Cards ble laget lenge før Donald Trump stilte til valg, men det var utrolig skummelt å følge det amerikanske valget. 1983 var ikke ment å være en spesielt politisk serie, mer en serie om identitet. Men virkeligheten strammer grepet, sier Holland.