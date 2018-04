Om du bare vagt erindrer hendelsene i sesongfinalen av Westworld, for eksempel noe om at robotene til slutt angrep menneskene, er det bare å sette av en halvtime med første sesongs notatbøker før du begynner på sesong to. Eller en «dette skjedde i Westworld»-oppsummering fra en av de utallige fansidene på nettet.

Hvis du ikke har sett første sesong, og flørter med tanken om å gå rett på denne premièren, er det kun én ting som gjelder: Rykk tilbake til start. Historien om den futuristiske fornøyelsesparken, hvor rikfolket spiller ut eventyrscenarioer med roboter, er så kompleks at den grenser til det uhåndterlige.