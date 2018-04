1 2 3 4 5 6 Aniara

Jorden (her Doris) er ødelagt av diverse atomkatastrofer, og menneskene må evakueres. 1000 enorme romskip, hver med plass til 8000 mennesker, går i skytteltrafikk mellom Doris og den utvalgte koloniseringsplaneten, Mars.

Aniara er ett av skipene, men det kommer ut av kurs og kan hverken komme frem til bestemmelsesstedet eller returnere til Jorden (Doris). Det er dømt til å seile i det uendelige ut i det ukjente rommet med sin menneskelige last.

Den svenske nobelprisvinneren Harry Martinson kalte sitt diktepos Aniara «en revy om mennesket i tid og rom». Den utkom i 1956, før mennesket hadde vært i rommet, i form av 103 dikt. Torshovgruppa har valgt ut 15 av diktene til den siste av sine sci fi-forestillinger.

Fakta: Aniara Torshovteatret

Av Harry Martinson

Basert på oversettelse av Espen Stueland og Johann Grip

Regi Tatu Hämäläinen

Med Ellen Horn, Birgitte Larsen, Håkon Ramstad, Herman Bernhoft

Scenografi, kostymer, lys Chrisander Brun

Komponist Ingvild Langgård

Livet uten fremtid

Science fiction var fremdeles fiction da diktene ble skrevet, og også da Karl- Birger Blomdahls opera over eposet hadde première i 1959. Blomdahl var den første som ble tildelt Nordisk råds musikkpris, nettopp for Aniara, som allerede i 1960 ble fremført ved Den Norske Opera.

I dag er sci fi like mye fact som fiction. Det betyr ikke at Aniara-diktene er uaktuelle, tvert imot, men det gir en pekepinn om forestillingen når Wikipedia forteller at tittelen, som kommer fra gresk, betyr «trist, trettende».

For hvordan kan man leve uten håp, uten fremtid? Tiden folder seg ut foran disse menneskene som en uendelig uendelighet, og forestillingens langsomme puls blir et uttrykk for den drepende monotonien i en evig reise gjennom livets meningsløshet.

Øyvind Eide

Hiroshima og plast

Martinsons tankevekkende dikt slipper så vidt til i denne collagen av sfærisk eller ganske støyende musikk fra Hans Zimmer-universet, private historier, strobelys, turbindur, oppbrutte strofer, aktører som sier ett ord hver i verselinjene eller i space walk-tempo pakker seg inn i noe som ligner damebind og fester dem med tape på armer og bein.

Resultatet er noe som først kan minne om romdrakter, og til slutt gir inntrykk av at romfarerne er blitt skjeletter. En haug av plastremser på gulvet forteller oss om dagens søppeltrussel. Ellen Horn smører inn ansikt, hals og hode med svart leire – assosiasjonen når hun er ferdig er av Hiroshima-ofre – men det skal mye konsentrasjon til for å oppfatte Martinsons tekst underveis.

Hovedproblemet i Tatu Hämäläinens versjon av Aniara er likevel mangel på en teatral dimensjon. Monotoni, langsomhet, resignasjon, tanker om døden er med, men mye forsvinner i småsnakk. Ut gjennom det stiger perler som «vi har tapt oss selv i åndens hav» og «jeg drømte meg et liv, men glemte helt å leve.»

Kommuniserer godt

De fire vi møter av Aniaras 8000, fremstår som ganske identitetsløse, men kommunikasjonen med publikum er god: Folk svarer villig vekk på spørsmål fra romfarerne, som spinner videre på dem. Ordet «investere» oppfattes av en publikummer som for monetær i relasjon til menneskelige følelser, og en annen kommer da opp med en utmerket tolkning: «Tid og oppmerksomhet er åndelig valuta.»

Tankevekkende var det da brannalarmen gikk (ikke planlagt) og alle måtte forlate teateret. Da vi kom inn igjen, hadde den klaustrofobe situasjonen fått en annen dimensjon: Vi kan alle gå ut, men romfarerne på Aniara må bli i all evighet.