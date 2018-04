Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Over 600 norske journalister var til stede på SKUP-konferansen i år, som feiret sine egne. Lørdag ble prisene delt ut og det var Dagens Næringsliv som trakk det lengste strået.

Kjetil Sæter, Knut Gjernes, Lars Kristian Solem og Fredrik Solstad vant for den såkalte «Boligbygg-saken».

Juryen begrunnelse for SKUP-prisen til Dagens Næringsliv:

Den norske velferdsstaten finansieres av store overføringer fra skattebetalerne til offentlig sektor – i tillit til at midlene brukes effektivt til felles formål. Det er medienes oppgave å overvåke at politikere og forvaltning har tilfredsstillende kontroll med offentlig pengebruk. På dette område representerer uavhengig og kritisk journalistikk en umistelig del av vårt demokrati. Ingen har i løpet av 2017 løst denne oppgaven på en bedre måte enn vinneren av SKUP-prisen. Gjennom over 40 grundige reportasjer har journalistene avdekket katastrofal mangel på kontroll med milliardinvesteringer i Oslos kommunale eiendomsselskap Boligbygg. Reportasjene gir innblikk i udokumenterte eiendomstransaksjoner og spekulantenes berikelse på fellesskapets bekostning. Arbeidet har fått store konsekvenser. Både daglig leder og styret i Boligbygg er skiftet ut. To personer er siktet av Økokrim for grov korrupsjon. Den ansvarlige byråd for næring og eierskap har trukket seg. Journalistene bygde opp sin egen eiendomsdatabase hvor all vesentlig informasjon ble samlet. Deretter kombinerte de datastøttet journalistikk med graving i sosiale medier, observasjon, innhenting av dommer og konkurshistorikk. Juryen vil særlig berømme journalistene for deres strategiske kildetilnærming, og bruken av det avslørende pressefotografiet som dokumentasjon i saken.

Juryen gratulerer Kjetil Sæter, Knut Gjernes, Lars Kristian Solem og Fredrik Solstad i Dagens Næringsliv med SKUP-prisen for 2017

I fjor var det VG som tok hovedprisen og det var Dagbladet som vant de tre årene før det.

