Her jobbet, spiste, elsket og sov Gustav Vigeland (1869-1943). Her bodde han med sin ektefelle nummer to, Ingerid Vigeland. Han var arbeidsnarkoman og levde og åndet for det han skapte, ifølge museumsleder Jarle Strømodden ved Vigeland-museet på Frogner.

I år er det 150 år siden Gustav Vigeland ble født, noe som markeres både lokalt og nasjonalt. Man får muligheten til å bli bedre kjent med både mennesket og kunstneren, og titte inn i herskapsleiligheten hvor han levde.