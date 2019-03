Nytt album fra Dido: Mer utdatert enn tidløst

Den er nærmest asketisk, vokalen som gjorde «Thank You» til en låt man umiddelbart erindrer og kan synge med på vel 20 år etter at den ble stor. Artistens stemme er så myk og forsiktig at det kan virke som om hun alltid praktiserer kunsten av tilbakeholdenhet.

Og ja, det har faktisk gått to tiår siden Dido slapp debutalbumet No Angel – som føltes som lyden av uskyld. Still on My Mind er hennes femte album, fem år siden sist. Dette er altså ikke et «comeback», selv om det føles som om de siste utgivelsene kommet og forsvunnet i stillhet – uten Eminem.