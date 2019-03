Hva er egentlig spenning? Og hvordan skapes den? To nøkkelspørsmål innenfor det kriminallitterære felt, som jo dessuten rent formelt ofte puttes i sekkeposten krim og spenning. Et nærliggende svar er at spenning ganske enkelt innebærer at noe uventet skjer, at en gitt situasjon brått snus på hodet i en kontekst der ingenting er slik det later til å være, og ingen er hundre prosent til å stole på.

Krim kan derfor sies å være det destabiliserte og upålitelige verdensbildets sjanger. På sitt beste gir krimfortellingen leseren en både frydefull og urovekkende følelse av eksistensiell vektløshet, at alt flyter - selv om konvensjonens makt riktignok resulterer i at det svimlende mysteriet som regel løses og normaliteten gjenopprettes.