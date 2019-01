Nytt album: Et av karrierens beste fra James Blake

James Blake er en engelsk elektronika-, soul- og popartist som skapte bølger med sitt selvtitulerte debutalbum i 2011. Singler som «The Wilhelm Scream», Feist-coveren «Limit To Your Love» og Joni Mitchells «A Case Of You» sendte den unge briten inn i mainstream-sfæren. Hvor han ble værende.

Tidlig viste han interesse for hiphop, i likhet med musikkfrende Justin Vernon fra Bon Iver, og gjennom samarbeid har han kommet tett på noen av de største i sjangeren. Han har hyret inn RZA, frontmann i den klassiske gruppen Wu-Tang Clan. Han har produsert og sunget på Lemonade, mye mulig én av Beyoncés største plater. Han har produsert for Kendrick Lamar, Vince Staples og Frank Ocean og hadde en låt med i Marvel-filmen Black Panther.