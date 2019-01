Carolina Setterwalls selvbiografiske debutroman La oss håpe på det beste beskrives i media mer som et fenomen enn en roman. Den kom ut for et snaut år siden i Sverige og foreligger nå på norsk i Cecilie Wingers oversettelse.

Vendinger som «opphetet auksjon» og at den er «solgt til så og så mange land» benyttes flittig. Når innholdet nevnes, er det med Det Beste-aktige overskrifter som: «Jeg fant min mann død i sengen.» Når litterære egenskaper nevnes – hvis dette da er litterære egenskaper – så er det at romanen er utleverende eller nakent selvransakende.