Slayer er en av metallens absolutte storheter. Kvartetten fra California kom som et sjokk i jappetiden, og skapte mye kontrovers med tekster og symbolbruk som tok for seg alt fra Satan til seriemordere. En enorm teft for drivende rytmer og saftige riff gjorde likevel at de ble et velansett band. Etter nesten førti år på veien er dette deres avskjedsturné.

De grånende bestefedrene på scenen i Oslo Spektrum er kanskje ikke så sjokkerende som de en gang var, men de kan fremdeles spille.