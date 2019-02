Sara Danius forlater Svenska Akademien

– Jeg har besluttet å forlate min plass i Svenska Akademien, stol nummer syv, som en gang var bekledd av den første kvinnen som ble valgt inn i Akademien, Selma Lagerlöf. For meg har det vært en ære å få sitte i hennes stol, skriver Danius i en pressemelding.

Sara Danius var tidligere Akademiens faste sekretær, men 12. april i fjor avsluttet hun sitt arbeid i institusjonen sammen med flere andre medlemmer.

Årsaken var en dyp intern konflikt som blant annet handlet om at kulturprofilen Jean-Claude Arnault, ektemannen til ett av medlemmene, var blitt anklaget for seksuelle overgrep. Han ble senere i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter.

Forhandlingene mellom Danius og Akademien har pågått siden april i fjor. Akademien gir henne tolv måneders sluttpakke. Den fullstendige avtalen mellom partene er nå klar og innebærer at Danius får ytterligere ni måneders sluttvederlag, opplyser hennes advokat Anders Elmér.

– Svenska Akademien har besluttet at det finnes saklig grunnlag for å avslutte Sara Danius' sekretærskap. Dette har ført til en følelsesladd polemikk og sammenblanding av ulike spørsmål. Svenska Akademien ber Sara Danius om unnskyldning for sin del i dette, skriver Akademien i en pressemelding.

Danius opplyser at hun for få dager siden tilbød seg å komme tilbake som fast sekretær, men ble avvist.

– Jeg besluttet meg da for å forlate Akademien selv som passivt medlem, skriver hun.