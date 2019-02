«Uten tvil et forbløffende og stort album, men også et glimrende skritt fremover for Robyn: Gjennomtenkt, modent og en blendende kreativ gjenfødelse».

Dette skriver den internasjonale juryen som har kåret Robyns Honey til fjorårets beste nordiske album i sin begrunnelse. Dermed ble det ingen Nordic Music Prize til de to norske nominerte: Lil Halima og Marja Mortensson.