OPERA: Alban Bergs Wozzeck

Den Norske Opera, premiere 25. november 2017

Medvirkende: Audun Iversen, Asmik Grigorian, Henrik Engelsviken, Thorbjørn Gulbrandsøy, Thor Inge Falch, Frode Olsen m. fl.

Musikalsk ledelse: Lothar Koenigs

Regi: Christof Loy

«Wir arme leut’!»

Vi stakkars folk, synger Wozzeck, forvirret, lidende og fortvilet. Alban Bergs (1885-1935) musikalske bearbeidelse av Georg Büchners halvferdige skuespill er en formmessig utforsking av menneskesinnets indre kaos.

Det er mørkt, dystert og depressivt – men en statisk og distansert iscenesettelse gjør at det intense, menneskelige i historien ikke når helt utover scenekanten.

Hvem er sykest?

Wozzeck er plaget mann, så plaget at han ikke kan jobbe. For å tjene til familiens opphold gjør han strøjobber og lar en høyspent doktor eksperimentere med kroppen hans.

Kjæresten Marie er like desperat, og når Wozzeck oppdager at også hun bruker kroppen for betaling, renner det over for ham. Wozzeck tar livet av henne, før han drukner seg selv i en dam.

Stykket er basert på en sann historie, og tematiserer sinnssykdom som omstendighet – Wozzeck selv har store psykiske problemer når han begår sin udåd. Men rekken av andre «arme leut’» synder også: Den kyniske doktoren, den utro Marie, den opportunistiske Tamburmajoren. Hvem er sykest, hvem er tilregnelige og hvem har skyld?

Krevende distanse

Den prisbelønte tyske regissøren Christof Loy har delt scenen i tre, med vegger som kan gjøre rommene mindre og større etter behov. Hardt lys treffer sangerne og kaster skarpe skygger på de skittengrå, cellelignende veggene. Koret er kledd som en samling freaks og misfits som er med på å styrke inntrykket av at alle her er gale.

Erik Berg

Loy understreker de korte scenene med hyppige teppefall – og peker på den måten på stykkets karakteristiske form: Berg har komponert musikken som en rekke avsluttede scener bygget på ulike musikalske formstrukturer, som en suite, en passacaglia, en scherzo, en sonatesats og en rekke variasjonssatser.

Det er uhyggelig stemningsfullt. Men et vagt, litt distansert uttrykk gjør det vanskelig å virkelig føle med Wozzecks kamp. Kanskje er det meningen – det er stadig misforhold mellom det komplekse musikalske innholdet og det enkle og rolige visuelle uttrykket. Wozzeck lager sitt eget drama, nærmest uavhengig av det som faktisk skjer rundt ham. Likevel gjør det at det er krevende for publikum å sette seg inn i det som egentlig er en knallhard knyttneve-i-magen-historie. Det blir for lett for oss å selv sitte og myse forundret mot kasuset Wozzeck.

Lyrisk sangbarhet

Som elev av Arnold Schönberg ble Berg en foregangsfigur for den nye musikken på begynnelsen av forrige århundre. Men Berg – som Schönberg – har dype røtter i den romantiske tradisjonen. Selv om Wozzeck er atonal, er musikken sterkt melodisk med stor vekt på lyrisk sangbarhet.

Baryton Audun Iversen går inn i det med hud og hår, med sin varme og sympatiske klang viser han en Wozzeck som både skremmes og gledes av seg selv. Den innhentede Asmik Grigorian gjør en strålende Marie, sterk og besluttsom, med stor prakt i høydene og dramatisk intensitet i Bergs talende sprechgesang.

Henrik Engelsviken er en kraftig og hard tamburmajor, og Frode Olsen er både komisk og skremmende som doktoren. Lothar Koenigs får Operaorkesteret til å ese ut og trekke seg sammen som en enorm blåsebelg, med klar fremdrift mot den knivskarpe tonen som skjærer igjennom og gjennomsyrer alt etter mordet på Marie.

Wozzeck er krevende musikk, og denne oppsetningen gjør ikke mye for å gjøre det lettere å få grep om den. Noen solide solistprestasjoner og et orkester i god form - samt det faktum at dette er en opera som sjelden er å se på scenen her til lands - gjør den likevel til en interessant forestilling.