Netflix legger om til premierer på kino før skjerm

Det melder blant annet avisen New York Times. De bemerker at overgangen markerer en oppmyking av den tidligere klare linjen der Netflix insisterte på digitalt slipp av alle egenproduksjoner samtidig som de kommer på kino.

Planen er at filmene skal gå på kino i en uke før de slippes på nett.

De tre filmene som skal gå på kino først, er svarthvittdramaet Roma av Alfonso Cuarón, The ballad of Buster Scruggs av brødrene Ethan og Joel Coen og Bird box, med blant andre Sandra Bullock og Sarah Paulson.

Netflix sin «rett-på-skjerm»-strategi skal ha fått både store regissørnavn og kinokjeder til å vegre seg mot å jobbe med og sette opp Netflix-produksjoner på plakaten. Kinoene har kommentert at færre vil betale for å gå på kino og se en film om de kan få den for en brøkdel av summen samme dag på skjerm, som en del av strømmeabonnementet.