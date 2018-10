– Vi burde hatt digitale lydbøker for lenge siden, sier nestleder Lars Egeland i Norsk Bibliotekforening.

Forleggerforeningen behandlet tirsdag et forslag til løsning fra Nasjonalbiblioteket, uten å komme frem en konklusjon. Dermed er det fortsatt bare mulig å låne lydbøker på CD på bibliotekene, til tross for at digitale lydbøker til mobilen er sterkt etterspurt.