«Båtflyktninger og døden på havet virker kanskje ikke umiddelbart som ønsketema for barneteater, men gjennom usedvanlig vakker og spennende scenografi, kostymer og lys blir dette en visuelt eventyrlig og fantasieggende historie. Det som møter øyet går langt utover selve den skjematiske fortellingen.

En diger tank omformes for Nilas indre øye til den fryktelige, blodtørstige og hypnotiserende dragen Morgana. Hun omskaper seg hele tiden til nye gjenkjennelig onde skikkelser, men, skal det vise seg, hun tåler ikke motstand. Når Nila står opp mot henne, blir hun furten og grinete og går sin vei. Hvis det er noen lærdom her, må det være at mareritt (og ondskap) er noe det nytter å kjempe mot, både i fantasien og i realiteten.»