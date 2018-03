Kunnskapsdepartementet (KD) har mottatt flere varsler om en lærer som hittil ikke er omalt i sakene om seksuell trakassering på Kunsthøgskolen i Oslo.

To kilder Aftenposten har snakket med, forteller at den ansatte det er varslet om, fortsatt underviser på skolen.

En kontaktperson for varslerne bekrefter at det er levert tre varsler til departementet om læreren.

Ble hasteinnkalt

Like før jul hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved KHiO til møte. Det dreide seg om varsler om alvorlig seksuell trakassering som hadde pågått ved skolen i lengre tid.

I slutten av januar ble én av lærerne det var varslet om, suspendert.

I forbindelse med intervjuet om suspenderingen 1. februar opplyste rektor Jørn Mortensen til Aftenposten at de behandlet varsler om to ansatte, og at ingen av dem jobbet ved skolen på det tidspunkt.

Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Toril Johansson opplyser i en e-post til Aftenposten tirsdag at de har mottatt varsler om tilsammen tre forskjellige ansatte. Alle varslene dreier seg om seksuell trakassering.

Et fjerde varsel til KD, går på læringsmiljøet ved skolen, opplyser hun.

Universitetsavisen KHRONO omtaler det tredje varselet, og læreren som fortsatt underviser der, i en sak tirsdag.

Rektor har ikke mottatt det tredje varselet

Når Aftenposten tar kontakt med rektor ved Kunsthøgskolen, Jørn Mortensen, sier han at han ikke har mottatt varslene om læreren som fortsatt jobber ved skolen.

– Vi vet at det har kommet inn et varsel om en tredje ansatt, og det er advokat Anne Marie Due som jobber med fremstillingen av det varselet, sammen med dem som har varslet, sier Mortensen og forklarer.

– Grunnen til at dette tar såpass lang tid, er både at noen av varslerne har vært usikre på om de skal stå frem i det hele tatt, men også at det tar tid å lage en fremstilling som både er konkret og anonymisert. For at vi skal kunne gjøre en kontradiksjon må varslet være så konkret som mulig, sier Mortensen og legger til.

– Samtidig har vi av respekt for varslernes ønske om anonymitet latt dette ta noe tid.

– Med kontradiksjon mener du å konfrontere den ansatte med varslene?

– Det betyr at den det er varslet om gis anledning til å gi et motsvar. Da må vi ha detaljer som tid og sted.

Han sier han forstår at det er ubehagelig for dem som har varslet, at personen fortsetter å undervise.

– Men når vi ikke kjenner varselets innhold har vi ikke hatt anledning til å vurdere alvorlighetsgrad. Å ta noen ut av jobb er en alvorlig handling, og det er ikke slik at det er noe automatikk i at man blir tatt ut av jobb eller suspendert hvis man blir varslet om. Det er strenge vilkår for å suspendere, noe det også bør være.

Roald, Berit / NTB scanpix

Vurderer trolig saken denne uken

Mortensen sier han håper varselet skal komme til ham og den ekstraordinære varslingsgruppen i løpet av denne uken, slik at de kan vurdere om de skal opprette sak.

Han og gruppen forventer å kunne konkludere på de to andre sakene før påske.

I de to tilfellene er den ene ansatte suspendert som følge av varslene, mens den andre har inngått enighet med Kunsthøgskolen om å ikke være der mens utredningen pågår.

Mortensen forteller at de to varslingssakene hans gruppe har jobbet med har et stort omfang.

– Ett av varslene som kom via KD før jul strekker seg flere tiår tilbake, og har stor alvorlighetsgrad, sier Mortensen.

Går gjennom skolens håndtering av varslingssakene

Det er den ekstraordinære varslingsgruppen bestående av advokat Anne Marie Due, HR-direktør ved OsloMet, Geir Haugstveit, Kunsthøgskolens direktør Annemarie Bechmann og rektor og styreleder Jørn Mortensen selv, som til nå har behandlet varslene som er kommet fra KD.

I tillegg til å vurdere konsekvensen for de to som er anklaget for seksuell trakassering, går gruppen gjennom skolens håndtering av varslingssakene.

Til tross for at skolen tok over håndteringen av nye saker etter jul, kom det nye varsler inn til Kunnskapsdepartementet. Rektor Jørn Mortensen erkjente overfor Aftenposten at dette kanskje var et uttrykk for at varslerne ikke hadde tillit til skolen.

