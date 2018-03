Uvanlig skjelven Rybak etter MGP-seieren: – Jeg klarer ikke helt å tro på dette

Jean-Claude Pascal, Johnny Logan, Dana International, Lena og nå altså Alexander Rybak. Alle fem har vunnet den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. Felles for disse er at de også har gjort comeback i den internasjonale finalen.

– Jeg klarer ikke helt å tro på dette. Jeg vet det er liten sjanse for at en artist skal klare på vinne Eurovision to ganger på rad. Det er det bare Johnny Logan som har klart. Han har for øvrig bursdag samme dag som meg. Men jeg håper å gjøre Norge stolt også i Portugal, sa en uvanlig skjelven Alexander Rybak da TV-kameraene var slått av i Oslo Spektrum lørdag kveld.

Rett på ferie

Braastad, Audun / NTB scanpix

Om én uke setter han seg på flyet til Los Angeles sammen med kjæresten Julie Elisabeth Gaarud Holm.

– Da blir det kun ferie, intet annet, sier Rybak.

I den internasjonale finalen i Moskva i 2009 sang han om ungdommelig forelskelse i låten «Fairytale». Denne gangen sang han «That’s How You Write a Song», et slags svar på alle de tusenvis av henvendelser han mottar fra unge håpefulle som vil vite hemmeligheten bak hans suksess.

– Hva dette betyr for karrièren min? Det betyr mye, men samtidig håper jeg det kan bety mye for andres karrière også. Det er det denne låten handler om. Derfor håper jeg dette kan inspirere mange rundt i Europa som også har rare ideer, som mange forsøker å se ned på, sier Rybak.

– Vi har aldri hørt deg så skjelven før?

– Ikke jeg heller, det må skyldes at det er lørdag, sier han smilende.

På scenen fikk han også besøk av sine foreldre, to personer som alltid har betydd mye for 31-åringen. Mamma Natalia Valentinovna Rybak var også med da sønnen vant i 2009.

– Jeg vet ikke hvem var mest nervsø, mammaen eller sønnen. Han har jo fått en viss erfaring, men Lisboa blir en helt ny konkurranse, med et annet utvalg artister, sier hun.

Årene etter at han gikk av scenen i Olimpijskij sportsarena i Moskva som Norges tredje Eurovision-vinner, har ikke bare vært enkle.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Bekymret mor

Etterspørselen fra konsertarrangører og fans som vil ha en bit av Rybak, har vært stor, til tider svært stor. Siden 2009 har 31-åringen turnert i store deler av Europa, gitt ut barnebok, lånt stemme til ulike karakterer i en rekke barnefilmer, gitt ut åtte studioalbum og deltatt i svenskenes «Skal vi danse». For å nevne noe. Likevel opplever han til stadighet følelsen av aldri å strekke til. Da oppstår tankekjøret. Derfor håper mor at sønnen skal bli flinkere til å ta mer hensyn til seg selv.

– Han må spare seg selv litt. Vi, både pappaen og jeg, forsøker derfor å passe på at han tenker mest på seg selv, og ikke hensynet til alle andre. Men det er ikke lett, det ligger nok litt i familien.

– Er du bekymret for sønnen?

– Jeg er alltid bekymret, ikke for at han skal gjøre det dårlig, men det er bare et helt vanlig mamma-hjerte-bekymret, sier hun.

Som forventet

Leder av den norske MGP-klubben, Morten Thomassen, var ikke overrasket over kveldens resultat.

– Det var de to favorittene mine som var i gullfinalen. Alexander har taket på publikum. Du ser han har vært på TV et par ganger før, så han vet hva han skal gjøre. Han har alle triksene i lommen, sier Thomassen.

Han tror det norske folk egentlig ikke skjønne hvor stor Rybak er ute i Europa, nå kan alt skje i Lisboa.

– Du så hvem han fikk toppscore fra i finalen. Vi skal litt østover, og de utgjør tross alt halvparten. Så her er det mye goodwill å hente. Jeg føler meg trygg på at dette kan gå veldig bra, sier Thomassen.

Arve Henriksen

Kjetil Mørland, som skrev låtbidraget «Who we are», fremført av Rebecca Thorsen i år, og som selv representert Norge i den internasjonale finalen i Wien i 2016 sammen med Debrah Scarlett, var ingen slagen mann.

– Det er tross alt Rybak vi snakker om. Han er bare et fyrverkeri, med masse energi på scenen. Det er gøy og myte glede som passer godt i Eurovision, sier han.

Rebecca Thorsen tok tapet mot Rybak med hevet hode.

– Jeg er utrolig fornøyd. Han er en legende, det kommer han alltid til å bli, sier hun.