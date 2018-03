Toralv Maurstad ser frem til å bryne seg på den gamle kjenningen. I sitt siste og endelige oppgjør, er dette en Peer som ser tilbake på det livet som er levd. Maurstad har spilt Peer Gynt både som ung og midt i livet. I høstens oppsetning er Peer Gynt ved veis ende. Han er sliten, medtatt og trett. Ferden gjennom livet har gitt mange oppturer og enda flere nedturer.

– Nå har jeg den erfaringen som gjør det mulig å spille den gamle Peer på en måte jeg aldri har klart før, sier Maurstad om rollen i en pressemelding fra Det Norske Teatret.

Sturlason

– Jeg ser ikke på Peer som en løgner. Han har en altfor frodig og utemmet fantasi. Han skryter og dikter, med sjarm og vidd. Feilen er at han misbruker fantasien sin for å imponere og for å få oppmerksomhet, også hos damene. Det blir interessant å ta et oppgjør med et slikt liv.

I oppsetningen blir publikum tatt med i en minnestrøm. Det er som om Peer blar frem og tilbake i sitt eget fotoalbum. Ut av minnet stiger historier, spilt av et stort ensemble på 14 skuespillere.

Erik Ulfsby som har regien, ønsker i denne versjonen å ta utgangspunkt i møtet mellom Peer Gynt og Knappestøperen i siste akt.

– Jeg hørte Toralv i seiersrus etter utdelingen av Heddaprisen i fjor si at han ville stå på scenen til de måtte bære ham ut. Det slo meg som en utrolig gyntsk replikk, sier Erik Ulfsby om valget av Maurstad i rollen som Peer Gynt.

– I tillegg er det jo slik at Toralv på mange vis bærer den norske Peer Gynt-tradisjonen på akslene. Slik faren hans også gjorde. Nå kan han møte teksten med all den visdom og all den glede og smerte et langt liv fører med seg, sier Ulfsby.

Stykket får premiere 3. september på Det Norske Teatrets hovedscene.