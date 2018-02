Akademikere som gir selvhjelp

Svend Brinkmann: Gå glipp (2018)

Den danske psykologen Svend Brinkmann skriver selvhjelpsbøker for lesere som ikke liker selvhjelpsbøker. I Norge fikk han sitt gjennombrudd med essaysamlingen Stå imot (2015), en bok full av sitatvennlige slagord av typen «slutt å kjenne etter», «ta på deg nei-hatten» og «undertrykk følelsene dine».

cover

Denne uken kommer oppfølgeren. I Gå glipp vil Brinkmann hjelpe leseren til å begrense seg. Alle vet at vi lever i et lite bærekraftig overflodssamfunn – men hvordan gjøre noe med det?

Brinkmann oppfordrer til større selvkontroll hva gjelder så vel kjøkkeninnredning som opplevelser. Fremfor alt søker han å gi en filosofisk begrunnelse for «begrensningens kunst».

Audun Myskja: Pust (2018)

Overlege Audun Myskja er en nestor i medisinsk selvhjelpslitteratur. Han har en doktoravhandling om bruk av musikk i eldreomsorgen og underviser i såkalt enhetsterapi.

«Uten pust, intet liv», skriver Myskja i sin nye bok. Han mener pusten er den viktigste enkeltfaktoren i god helseforebygging. I grunnen blir jeg litt skremt av denne boken, for ifølge Myskja er «den naturlige pusten» forstyrret hos «de fleste av oss».

cover

Det virker som en kjempejobb å få rettet feilkildene og utvikle en pust som er både naturlig, bevisst, terapeutisk og spirituell. De anbefalte tøyningsøvelsene kan kanskje være overkommelige for mange.

Helene Flood Aakvaag: Hei, skam (2018)

Denne boken kommer ut i begynnelsen av mars. Helene Flood Aakvaag er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Hun skrev sin doktoravhandling om skamfølelser hos unge mennesker – blant andre overlevende fra Utøya – som har vært utsatt for vold.

cover

Noe av dette materialet skal også være med i Hei, skam. Men boken presenteres som en samtidsanalyse for allmennheten. Aakvaag skriver om de skamløse jentene og gir sin tolkning av populærkulturelle fenomener som seksbindsverket Min kamp og TV-serien Skam. Hun vil også lære leseren hvordan man kan kvitte seg med (passelig mye!) skam.

Ole Jacob Madsen: Det er innover vi må gå (2014)

Akademikere har lang tradisjon for å kritisere selvhjelpslitteratur. Innvendingen er ofte at disse bøkene lanserer tvilsomme løsninger og skaper falske forhåpninger om «selvkontroll» hos sårbare individer.

Samfunnspsykologen Ole Jacob Madsen tar et annet perspektiv. Han undersøker hva som skjer når selvhjelpsideologien får fotfeste i norsk offentlighet.

cover

Selvhjelpen «gjennomsyrer statlige visjoner og strategier for å bedre folkehelsen», skriver Madsen i den tankevekkende boken Det er innover vi må gå. I helsevesenet peker han særlig på de mange godkjente kursene i «mindfulness», i skolen finner han flere varianter av kognitiv psykologi. Faren er at staten blir en pådriver for tvilsomme «fremskrittsmyter».