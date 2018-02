Borgar Storebråten er en fin tilvekst til norsk country

1 2 3 4 5 6 Borgar Storebråten

Hallingdal har virkelig plassert seg på det norske musikk-kartet. Borgar Storebråten (27) er dalens siste tilvekst, selvsagt også plassert i countrymusikken. Eller rettere sagt, i americana med avstikkere til både folk, litt blues og country.

I motsetning til flere av sine sambygdinger synger han på engelsk. Han har noe på gang, men foreløpig mangler det litt både på originalitet og egenart.

Hør låten «Dusty roads» her:

Lovende debut

Storebråten beveger seg i en sjanger vi her på berget er mer enn forspent med gode folk, og hvor nåløyet for å skille seg ut er trangt. Selv om han til tider kan minne om så vel Torgeir Waldemar som Daniel Kvammen, er det mye som trigger godfølelsen.

Både instrumentering, arrangementene og sangene følger et, for sjangeren, velkjent mønster. Allikevel vil jeg si han innfrir til godkjent ut fra hva førstesingelen «Dusty Roads» antydet. Det er bare det at det har kommet noen kanonplater innen sjangeren av andre norske artister. Dermed settes denne fine debuten litt i skyggen.

Spesielt to sanger viser noe av det som bor i ham, den finslepne «In the town» og den nydelige balladen «Betty». Førstnevnte har ved siden av et markant gitarparti, piano, pedal steel, orgel og fele. Dette er et av albumets fineste øyeblikk. Sistnevnte har både en fengende melodi og et enkelt arrangement med strykere og piano som gir plass til hans myke vokal. I hele tatt har han en utmerket stemme som kler dette formatet.

Borgar Storebråten

Flott duettpartner

Personlig falt jeg for en liten perle av en sang, den flotte akustiske duetten «Oh Come». Her dukker det opp en ny, for meg ukjent stemme, nemlig kona Sandra Erstad Storebråten. Dette må de gjøre mer.

Oppvokst i et bygdesamfunn på Gol med en mor som var begravelsesagent og en far som en periode jobbet som kirketjener, er det kanskje ikke så rart at flere av tekstene har bibelske referanser. Det er allikevel ikke grunntonen. Sangene handler nøkternt sett om hva som rører seg oss mennesker imellom. Og noen utvalgte minner. Tekstene er for øvrig blitt til i samarbeid med kona.

Kun ved reisens start

Borgar Storebråten har, skal vi forstå albumtittelen bokstavelig, begitt seg ut på en reise mot en slags åpenbaring. Da tenker jeg først og fremst en musikalsk oppvåkning.

Derfor blir åpningslåten «America» også reisens musikalske startpunkt. Her etablerer han mye av sitt akustiske, musikalske ståsted. Det som skjer videre er ulike avstikkere, som den bluesorienterte «I can hear the devil calling», vandringssangen «Dusty Roads», eller «Don’t play with guns». Sistnevnte med et sjarmerende, om noe «sidrumpa» komp. Nå er han ferdig med svennebrevet, og reisen kan fortsette.

Til tross for visse ankepunkter, forringer ikke det opplevelsen av et lovende debutalbum. Han har allerede nok sanger til et nytt album. Det lover godt, men han er fortsatt å regne som en artist i støpeskjeen.