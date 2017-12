Med riddere i hjertepregede underbukser protesterer en av Norges mest interessante unge kunstnere mot Donald Trump

Constance Tenvik åpnet utstilling på Unge Kunstneres Samfund og Kunstnernes Hus i helgen som var. Kunstanmelder Silje Sigurdsen mener at å dele opp utstillingen mellom to visningssteder var et dristig grep.