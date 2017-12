Utenlandsinntektene regner over norske artister

– 2017 et rekordår for avregninger fra utlandet, sier administrerende direktør Cato Strøm i TONO.

Organisasjonen som forvalter fremføringsrettigheter og innkasserer vederlag for offentlig bruk av musikk for komponister, tekstforfattere og musikkforlag, delte denne uken ut årets siste kvartalsavregning.

Tallene viser inntekter fra spilling i blant annet radio, TV, strømmetjenester, Youtube og på kino. De bekrefter det som i flere år har vært trenden; norske artister og låtskrivere gjør det bedre og bedre i utlandet. Både på offisielle salgslister og hos strømmetjenesten Spotify.

Doblet på to år

TONO konkluderer i en pressemelding med at utenlandsavregningene har vokst eksplosivt de siste årene. I 2017 betaler de ut 56 millioner kroner til sine medlemmer fra denne inntektsposten. Tallet er markant høyere enn i fjor og mer enn doblet fra 2015, da summen var på 26 millioner kroner.

– TONO har aldri avregnet mer til våre medlemmer for bruk av deres musikk i utlandet i løpet av et år enn hva vi har gjort i 2017, sier en fornøyd Cato Strøm.

I tillegg til utbetalinger fra hans organisasjon kommer det også ekstra penger til norske artister og låtskrivere fra den såkalte «NBC-avregningen», som sikrer inntekter fra online, fysiske format og synkronisering i utlandet som ikke fanges opp av TONO.

Stor internasjonal fremgang

– De store og voksende utenlandsinntektene bekrefter at TONOs forlengede arm i utlandet fungerer godt. Våre søsterselskaper krever inn penger fra musikkbrukere i sine respektive land og sender midlene videre til oss. Vi gleder oss stort over den internasjonale fremgangen til våre medlemmer, sier Strøm.

Norske TONO har eksistert siden 1928, og representerer i dag mer enn 30.000 komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

– Avregningen viser helt konkret hva opphavsrett og TONO betyr for dem som lager musikken. For opphaverne er TONO-vederlaget grunnleggende for å kunne ha økonomisk mulighet til å skape ny musikk, sier Cato Strøm.