Nå er det opp til Oslo-politikerne å bestemme om det blir noe av «A House to die in»

Det er byrådet og bystyreflertallet bestående av Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt som til slutt avgjør om billedkunstner Bjarne Melgaard, Selvaag (som eier tomten) og arkitektene i Snøhetta får sette opp huset med navnet «A House to Die in».

Naboene på Ekely setter sin lit til at de rødgrønne-politikerne stopper prosjektet:

– Det gjør vi absolutt. Vi synes det ville være veldig spesielt om byrådet og bystyret skulle tillate en enebolig som er tolv meter høy, i et friområde. Med den enorme byggingen det er i området rundt Skøyen, så er dette et av få grøntområder som er igjen, sier billedkunstner Halvard Haugerud, talsmann for naboene.

Bjarne Melgaard har tidligere uttalt til Aftenposten at huset ikke nødvendigvis må ligge på akkurat denne tomten.

Må reguleres

Det vil ta noen måneder før saken kommer til bystyret. Først skal reguleringssaken behandles. Området må omreguleres fra friområde til boligområde hvis det skal bebygges, ifølge kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord i byrådsavdelingen for byutvikling.

Det er også vanlig at eier må finne et erstatningsområde hvis man skal bebygge et friområde.

Tor Stenersen

Bevare grøntområdene

Generelt er byrådet opptatt av å bevare grøntområder i byen, og i byrådserklæringen heter det at «Byrådet vil at alle skal ha tilgang til gode grøntarealer og rekreasjonsområder i sitt nærmiljø. Oslos vekst skal brukes til å foredle disse kvalitetene. Byrådet vil gi byens grøntområder sterkere vern, og ta vare på flere områder gjennom en tydelig og strukturerende grøntplan.»

Det er byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen fra Miljøpartiet De Grønne som får saken på sitt bord.

Marcussen vil ikke kommentere saken så tidlig i prosessen. Hun viser via sin kommunikasjonsrådgiver til at det er mye utredningsarbeid som venter.

Først regulering, så byggesak

Etter at reguleringssaken er behandlet, kommer selve byggesaken, som vil bli sendt ut på høring til berørte parter.

– Det er først når vi mottar nabovarsel fra Plan- og bygningsetaten, at vi har mulighet til å uttale oss, sier billedkunstner Halvard Haugerud.

Reguleringsplanen kan også bli klaget inn for Fylkesmannen.

Haugerud er glad for Oslo kommunes såkalte «innbyggerinitiativ» som sikrer innbyggerne innflytelse over sakene.

– Når mer enn 300 mennesker har skrevet under på opprop mot en sak, så plikter bystyret å behandle saken. Og vi har flere enn 300 underskrifter, sier Haugerud.

Sturlason

Møte med Høyre

Naboene på Ekely skal i slutten av april ha møte med Høyres talskvinne i byutviklingssaker, Pia Farstad von Hall.

Hun sier til Aftenposten at Høyre hele tiden har vært kritisk til å bebygge friområder.

– Det er få grøntområder igjen etter den enorme utbyggingen som har vært i Skøyen-området, sier Pia Farstad von Hall, som er fraksjonsleder i byutviklingskomiteen i bystyret.

Wilberg presiserer

Byantikvar Janne Wilberg påpeker at tomten også er regulert til boligformål, og at det foreligger en dom på at eier har rett til å oppføre en bolig på eiendommen.

– Nytt reguleringsforslag foreslår en mindre omrokkering av arealene regulert til disse formålene, men i tillegg forslås en større del av tomten regulert til hensynssone natur. Det betyr at vernet av grøntkvalitetene formelt styrkes, sier Wilberg i en e-post til Aftenposten. heidi.borud@aftenposten.no