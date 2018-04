Støvlekkasjen som oppsto under oppussingen av Kode 1, skaper stadig nye problem for kunstmuseet i Bergen.

Fra før er det kjent at rundt 3000 historiske gjenstander må renses for betongstøvet, noe som kan koste opp mot ti millioner kroner.

Nå må også 1200 kvadratmeter med takplater byttes ut i de tre utstillingssalene på grunn av støvet. Det vil koste to nye millioner kroner.

– Slik økonomien til Kode er nå, er det vanskelig å se for seg at vi har penger til å legge ut for denne kostnaden, sier direktør Petter Snare.

Oppussingen av Kode 1 kostet over 100 millioner kroner og var ferdig våren 2017.

Fakta: Støvet på Kode 1 Støvet ble oppdaget i november 2016. Det hadde lekket inn i tre saler som ble brukt som lagringsareal for rundt 3000 gjenstander under oppussingen av Kode 1. Uhellet skjedde under rivingen av en heissjakt midt i bygget – støvet lekket over etasjeskillene og ned i salene.

Rundt 1000 av gjenstandene var ikke dekket over, og støvet ligger rett på overflatene. Samlingene som er utsatt omfatter møbler, maleri, skulpturer, tekstiler og glass. Noen av gjenstandene er så gamle som 500 år.

Gjenstandene bør ikke flyttes før de er renset. Støvet kan lage riper og føre til etseskader og muggvekst dersom det blir utsatt for fukt.

NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) estimerer at vaskejobben vil ta minst 4500 arbeidstimer.

Den eksakte prislappen er ennå ikke avklart. I verste fall kan prisen komme opp mot ti millioner kroner, tror museet. Om dette blir dekket av forsikringen til museet og entreprenøren (Obas), vites fortsatt ikke.

Obas og Kode er ikke enige om hvem som skal ta ansvar. Obas har tatt ansvar for en av salene, men hevder de ikke ble informert om det fulle omfanget før ti måneder etter at støvet oppsto. Kilde: NIKU/Kode

Vil føre til færre utstillinger på Kode

Årsaken til at takplatene må byttes ut er at også de er dekt av betongstøvet som kan drysse ned på de nye utstillingene. Støvet er i tillegg helseskadelig å puste inn.

– Det er ingen skade på bygningsmassen, men himlingene er et problem. Det må vi få et tilbud på, men jeg vet ikke når vi får startet arbeidet. Det handler om når vi får satt i gang oppryddingen av støvet på gjenstandene, og hvordan forsikringsselskapet konkluderer i saken, sier Snare.

Han tok over direktørjobben i oktober.

Museet gikk i fjor fem millioner i underskudd. Fjorårets regnskap viste en negativ egenkapital på 14 millioner kroner.

At størsteparten av Kode 1 er stengt av, går også utover inntjeningsmulighetene til museet.

– Den løpende driften av museet blir hemmet av at vi ikke har alle bygningene åpne. Den mer langsiktige konsekvensen av dette er at det går utover aktiviteten ved museet. Sannsynligvis vil vi ha færre utstillinger enn jeg hadde planlagt, fordi vi må bruke mye penger på å føre tilbake gjenstander til sin opprinnelige stand, sier Snare.

Stengt i to år etter renoveringen

Åpningen av utstillingene i Kode 1 blir utsatt nok en gang. Egentlig var håpet at en skulle være klar i løpet av høsten 2018.

– Et optimistisk estimat er sommeren 2019. Da er vi to år på etterskudd allerede. Mest trolig er oktober 2019 en mer realistisk plan. Jeg vil jo gjerne vise frem disse samlingene. Dette er trist både for museet og publikum sin del, sier Snare.

I dag er det bare samlingen av bergensk sølv og Singersamlingen som er åpne i Kode 1, på tross av at bygget ble åpnet med feiring og fest våren 2017.

Om forsikringen vil dekke kostnadene ved oppryddingen og skifting av takplatene, blir trolig kjent i løpet av april. Akkurat nå venter museet på at det britiske forsikringsselskapet, som er ekspert på kunst, skal komme med sin rapport.

– Først og fremst vil jeg ta ordentlig vare på gjenstandene. Slik det er nå, klarer vi ikke å ta vare på historien skikkelig, noe som bekymrer meg. Vi gjør så godt vi kan for å komme i gang med oppryddingen så fort som mulig, sier Snare.