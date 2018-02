Dette er planen når Get, TV3 og Viaplay samles under samme tak

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Det danske teleselskapet TDC slår seg sammen med MTG Nordic, som er Modern Times Groups nordiske avdeling.

Det meldte selskapene i en børsmelding torsdag morgen. Fusjonen samler TDCs tjenester innen mobil, bredbånd og TV med MTG Nordics innholdsproduksjon, tv-kanaler og strømmetjenester, heter det.

I Norge vil det i praksis si at selskaper og merkevarer som Get, TV3, Viasat og Viaplay blir en del av samme medieselskap.

Erstattes av et nytt selskap

Dette etter en periode hvor TV-selskaper og distributører har «raslet med sablene», der særlig konkurransen om digital distribusjon har vært vesentlig.

Dagens selskaper TDC og MTG Nordic vil, dersom konkurransemyndighetene i Danmark og Norge godkjenner det, bli erstattet av et helt nytt selskap, med nytt navn.

3 millioner TV-abonnementer

Samlet vil de to selskapene ha 3 millioner TV-abonnenter i Norden. I tillegg har over 10 millioner husstander et produkt fra minst ett av selskapene.

TDC Group og MTG Nordics har i dag tilsammen nesten 10.000 ansatte i Sverige, Danmark, Norge og Finland

Basert på 2017-resultatene vil det samlede selskap ha en omsetning på 30,6 milliarder danske kroner, og et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 9,6 milliarder danske kroner.

