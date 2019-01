– Det russiske medietilsynet Roskomnadzor har sendt oss en klar beskjed om å avpublisere en artikkel som vi publiserte for fjorten dager siden, sier redaktør Thomas Nilsen i The Barents Observer til NRK.

Saken det russiske medietilsynet har reagert på er et portrettintervju med Dan Eriksson , en homofil samisk mann i Nord-Sverige, som står fram og forteller om prosessen om hvordan han kom ut av skapet, selvmordsforsøk og hvordan han jobber for å hjelpe andre.

– Dette er en sak som det russiske medietilsynet mener er ulovlig å publisere for det russiske publikum, og i og med at The Barents Observer publiserer på russisk språk, så har vi da fått denne advarselen, sier Nilsen.

Redaktør nekter å avpublisere

I et brev fra tilsynet har nettavisen fått 24 timer på seg til å avpublisere artikkelen. Men det er helt uaktuelt.

– Saken kommer til å være online også i tiden framover. Det er ikke det russiske medietilsynet som bestemmer hva slags saker The Barents Observer skal publisere eller avpublisere, sier redaktøren.

Ifølge nettavisen er det historien om selvmord og selvmordsmetoder som tilsynet reagerer på. NRK kjenner til at det i 2016 var en selvmordsbølge blant ungdom i Russland. Etter det har Roskomnadzor fulgt ekstra godt med på saker som omhandler selvmord.