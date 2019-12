– Jeg har drømmejobben, men tåler ikke å spille når det brukes scenerøyk.

Det sa bratsjist i Operaen, Hanne Søbye, til Aftenposten onsdag. Legene mener hun har fått astma fra scenerøyk i Operaen. Dette til tross for at Operaens stikkprøvemålinger forteller dem at de holder seg godt innenfor grenseverdiene staten har satt for røyken. Problemstillingen er uavklart i norsk kulturliv. Forskningen på området er begrenset, og det varierer hvor mange som opplever plager.